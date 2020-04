Die Truck Race-Saison wird weiter geschoben. Nun ist klar, dass auch der Lauf in Misano nicht wie geplant stattfinden kann. Ersatztermin ist laut Veranstalter der 14./15. November. Das ist aber noch nicht alles. Da das 24 Stunden Rennen in Le Mans in den September rutscht, müssen die Veranstalter auch für die Truck Race-Läufe in Le Mans und Jarama Alternativen finden. Aktuell liegt der Lauf in Jarama also auf den 26./27. September, Le Mans soll am 3./4. Oktober folgen. Dennoch plant der Veranstalter nach wie vor, an den geplanten acht Läufen festzuhalten, wenn auch an anderen Terminen. „Unsere Saison besteht aus acht Rennen und so wie unser Kalender strukturiert ist, haben wir im Vergleich zu anderen Sportarten und Meisterschaften eine größere Flexibilität, um die Rennen neu zu terminieren“, sagt Rolf Werner, Managing Director der European Truck Racing Association. „Unser Ziel ist noch immer, alle acht geplanten Rennen durchzuführen. Die Transportindustrie hat sich in dieser Pandemie als Schlüsselindustrie herausgestellt, indem sie den Nachschub an Lebensmitteln und medizinischer Ausrüstung am Fließen hält. Viele unserer Fahrer und Fans sind in ihren Alltagsjobs Lkw-Fahrer und wenn diese Krise einmal überstanden ist, wollen in der Lage sein, für sie eine großartige Saison auf die Beine zu stellen, um all die Helden der Straße zu feiern und ihre harte Arbeit anzuerkennen.“

