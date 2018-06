Die Truck Sport App liefert nicht nur alle News aus den wichtigsten Truck Sport Serien. Mit ihr findet man sich auch bestens auf dem Truck-Grand-Prix zurecht. In diesem Jahr können Fans mit der App zudem wertvolle Preise gewinnen. Die Trophäenjagd am Ring ist eröffnet.

Um daran teilzunehmen müssen Nutzer – klar – zunächst die App downloaden. Links dazu gibt es am Ende des Artikels. Über den Button Gewinnspiel TGP geht es direkt zur Jagd. Nach der Anmeldung kann es losgehen. Jeder der teilnehmenden Aussteller hat am Stand einen QR-Code und ein Kennwort aufgehängt. Um den Fang zu machen, genügt es, entweder den Code zu scannen, oder das Kennwort einzugeben. Wer alle Aussteller besucht hat und die Trophäensammlung komplett hat, geht damit am besten gleich zum FERNFAHRER-Stand. Dort gibt es dann für alle fleißigen Sammler die Gewinnspiel-Teilnahmekarte. Schon unterwegs gibt es bei den Ausstellern immer wieder kleine Goodies zu ergattern, also Augen auf!

Nach dem Truck-Grand-Prix findet die große Verlosung unter allen Teilnehmern statt. Zu gewinnen gibt es tolle Preise wie ein Trike-Wochenende, Jacken, Uhren, ein TomTom-Navi, eine Mitfahrt im Oldtimer-Lkw oder eine Waschbox voll mit Lkw-Pflegeprodukten.

Hier gibt es die App zum kostenlosen Download:

Viel Spaß und Erfolg bei der Trophäenjagd!