Der Livestream startet bereits am Freitag, 29. Juni um 11.30 mit dem Qualifying zum ersten Rennen des Mittelrheincup. Schluss ist am ersten Renntag des Truck-Grand-Prix um 19 Uhr nach dem Knorr-Bremse Go & Stop Wettbewerb. Der Samstag ist noch ein gutes Stück dichter gepackt als der Freitag. Start ist um 8.55 Uhr mit dem Qualifying der GT4 Central Europe-Serie. Nach einem harten Renntag läutet wieder das Go & Stop bis 19.25 Uhr das Ende des Livestreams ein. Am letzten Tag des Truck-Grand-Prix, am Sonntag, 1. Juli, beginnt die Live-Übertragung um 9.15 Uhr mit dem Qualifying der Race Trucks und endet nach dem vierten Rennen um den Mittelrheincup um 18.10.

Für alle Termine dazwischen gibt es angehängt das komplette Strecken-Programm des Wochenendes zum Download.