Tire Cologne vom 4. bis 6. Juni Pulsierender Reifen-Treff in Köln

Als globaler Treffpunkt für Experten der Reifen- und Räderbranche präsentiert sich die Reifenmesse „The Tire Cologne 2024“ (TTC) vom 4. bis 6. Juni. Die Messe ist eine Plattform für innovative Lösungen, Wissensaustausch und Geschäftsmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken.

Anstieg der Ausstellerzahlen

Mehr als 370 Aussteller präsentieren Neuheiten und Innovationen. Dies entspricht einem Anstieg der Ausstellerzahlen von mehr als 85 Prozent. Die Messe ist ein internationales Forum für etablierte und wie auch aufstrebende Unternehmen – nahezu 70 Prozent der Aussteller und erwartete 60 Prozent auf der Besucherseite kommen aus dem Ausland.

„Place to be“ für Akteure der Reifenbranche

Grundsätzlich sehen die Macher der TTC die Messe als „Place to be“ für Akteure der Reifenbranche. So spricht die TTC eine Vielzahl branchenrelevanter Zielgruppen an, darunter Hersteller, Dienstleister, Großhandel und Vertreter aus Import/Export, den Fachhandel mit Werkstatt, Onlinehandel, Flottenmanager, freie Werkstätten und Autohäuser.

Dreh- und Angelpunkt renommierter Marken

Als einzige Messe, die sich ausschließlich auf die Reifenbranche fokussiert, ist die TTC ein Dreh- und Angelpunkt renommierter Marken wie auch neuer Akteure aus der ganzen Welt. Hierfür stehen beispielsweise Aussteller wie Pirelli, Continental, Hankook, Superior, Borbet, Alcar, Interpneu, Intersprint, Gettygo, tyre24.com sowie auch Hunter, Würth, Hazet und Haweka.

Live-Demonstrationen neuester technischer Anwendungen

Auf den Themenflächen der Messe beleuchten Experten relevante Inhalte. Ebenso gibt es Live-Demonstrationen neuester technischer Anwendungen. Ein Highligt ist das Circular Economy Forum in Halle 7. Hierbei handelt es sich um eine Bühne für Wissenstransfer rund um nachhaltige Entwicklungen.

Einblicke in die neuesten Trends

Die Veranstalter sehen die Messe auch als „Global Knowledge Leader“, die Einblicke bietet in die neuesten Trends und Technologien rund um Digitalisierung oder Kreislaufwirtschaft. Als Highlight kündigen die Veranstalter auch die Unterzeichnung der Altreifen-Resolution des Innovationsforums Allianz Zukunft Altreifen (AZuR) an, welche die Richtung für zukünftige Innovationen in der Branche vorgibt. Bei der AZuR handelt es sich um ein breit aufgestelltes Netzwerk mit den unterschiedlichsten Unternehmungen, die alle einen Bezug zum Thema Reifen haben. Damit verspricht die TTC auch in diesem Jahr das pulsierende Kompetenz- und Geschäftszentrum rund um Reifen und Räder zu werden.