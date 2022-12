Spedition Kempmann Mit Aerosolen zu Kunden in Westeuropa

Die liebsten Touren fährt Karl Peter "Eule" Hartmann nach Frankreich, denn er ist der Sprache des Landes mächtig. "Das ist eine Grundvorausetzung, wenn ich mit Additiven für Heizöl für unseren Kunden in deren regionale Treibstoffdepots komme", sagt Karl Peter. "Dort ist im explosionsgefährdeten Bereich alles automatisiert, und sollte doch etwas passieren, will die Feuerwehr keine Zeit fürs Dolmetschen mit einem deutschen Fahrer verlieren." Karl Peter kam schon 2000 zum Unternehmen von Norbert Kempmann, 56, der sich 1992 im Bereich der europaweiten Tanktransporte für die chemische Industrie selbstständig gemacht hatte. "Damals waren es noch acht Lkw", erzählt Karl Peter. Heute ist er einer von drei "Master Drivern" des auf eine Flotte von 25 top-ausgestatteten Volvo FH angewachsenen und dennoch familiär geprägten Unternehmens. Er weist auch neue Fahrer in die Abläufe ein. Sechs Ein- bis Mehrkammerauflieger werden für die Additive eingesetzt. "In der Regel lade ich am Montag bei unserem Auftraggeber im Ruhrgebiet und bin die Woche bis Freitag in Frankreich unterwegs. Je nach Auftragslage sattele ich dann in der nächsten Woche einen unserer 25 Ein-Kammer-Gasauflieger auf und fahre mit Aerosolen für Kunden aus der Kosmetikindustrie auch schon mal bis hoch an die schwedisch-finnische Grenze. Ich liebe diesen Job, bei dem es regelmäßig auch längere Touren übers Wochenende gibt."

Ihre Vorteile mit Digitalabo Zugang zu allen Webseiteninhalten

Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

Preisvorteil für Schulungen und im Shop Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen. DEKRA Mitglieder 0,00 Euro * * Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer. Mitgliedsnummer ergänzen Digitalabo ab 1,88 Euro * pro Monat * Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar. Weiter zum Kauf