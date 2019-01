Gelernt ist einfach gelernt. Und gelernt hat Udo Kleimann in seinem Berufsleben schon viel. Nach seiner Lehre zum, wie es damals noch hieß, Kfz-Mechaniker bei Mercedes-Benz in Balingen, arbeitete er ab 1988 erst für sieben Jahre in der Werkstatt bei Barth in Burladingen. "Dann habe ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt", schwärmt Udo, "und bin 1995 auf den Lkw umgestiegen. Das mache ich jetzt seit 23 Jahren. Und mir gefällt es immer noch, die ganze Woche unterwegs zu sein." Und so brückt er an diesem Freitagnachmittag nach der Rampenentladung erst die beiden Wechselbrücken ab, die er aus Frankreich mitgebracht hat, und setzt in einem Zug die beiden vorgeladenen Brücken für Frankreich wieder auf. Seine Frau wartet im Pkw, um ihn abzuholen. Freitag ist Feierabend. Gut geregelte und sichere Arbeit, über den reinen Lohn hinausgehende soziale Leistungen, konsequente Aus- und für die Fahrer selbstverständlich bezahlte verpflichtende Weiterbildung: Damit kann das 1948 gegründete und heute in zweiter Generation von den geschäftsführenden Gesellschaftern Berthold Barth und dessen Cousin Peter-Johannes geleitete Familienunternehmen vor allem bei den Fahrern punkten, die mehr auf die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers als auf vom Chef bezahltes Zubehör stehen.

