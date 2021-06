Die Lebensmittelkette Spar in Österreich setzt beim sicheren Abbiegen verstärkt auf ein System von Luis Technology. Die Hamburger haben inzwischen 68 Lkw der Spar-Flotte mit ihrem optischen Nachrüstsatz „Turn Detect“ ausgestattet. „Wir wollen ein System, das im praktischen Einsatz unseren Fahrern wirklich hilft und nicht noch durch Piepsen und Blinken ärgert“, sagt Karlheinz Riedl, der bei Spar mit seinen 276 Fahrzeugen für den technischen Einkauf verantwortlich ist. Riedl hält auf Ultraschall und Radar beruhende Systeme für zu fehleranfällig. Sie zeigten statt eines realen Bildes nur animierte Strichmännchen und könnten eine echte optische Erfassung nicht ersetzen.

Radfahrer in der zweiten Reihe erkennen

Bei „Turn Detect“ überwacht eine Kamera den gesamten seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Zugleich wertet eine Software in Echtzeit das Bild aus, wobei sie sich auf Bewegungen fokussiert. Statische Elemente wie Mülltonnen oder parkende Autos werden herausgefiltert. Erkennt das System Personen, zeigt es diese dem Fahrer in einem roten Rahmen auf einem Bildschirm an und warnt bei Gefahr durch einen Signalton. Firmenangaben zufolge hat das System von Luis wegen der Zuverlässigkeit der Erkennung als Erstes in Deutschland eine allgemeine Betriebserlaubnis erhalten. Laut Geschäftsführer Martin Groschke ist es zudem derzeit das einzige System auf dem Markt, das Radfahrer in der der zweiten Reihe erfassen kann.