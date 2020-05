Nach Angaben von Solaris treffen die Gelenkfahrzeuge in der ersten Hälfte 2021 ein in Craiova ein. Laut Hersteller handelt es sich dabei um die ersten Batteriefahrzeuge, die dort zum Einsatz kommen. Daher werde Solaris im Rahmen des Vertrags auch Ladegeräte liefern. Dabei soll es sich um Geräte für die Nachladung, als auch um Schnellladestationen via Pantograf handeln. Der Gesamtwert des Auftrags betrage rund 12 Millionen EUR, wovon ein Löwenanteil des Auftrags aus europäischen Fördermitteln finanziert werde.

Foto: Lukasz Bera, Solaris Schnellladung via Pantograf: Der Solaris Urbino 18 electric.

Voller Komfort trotz Elektroantrieb

Als Antrieb wird in den Gelenkbussen ein 240 kW starker Motor zum Einsatz kommen, der laut Solaris von den hauseigenen High-Energie-Batterien befeuert wird. In den klimatisierten Solaris-Bussen sollen Fahrgäste Zugang zum WLAN erhalten. Zudem sollen die Fahrgäste ihre Smartphones über im Bus verbaute USB-Ladebuchsen aufladen können. Ebenfalls an Bord: ein Fahrgastinformationssystem sowie ein aus sieben Kameras bestehendes. Darüber hinaus werden in den Bussen laut Solaris Fahrgastzählsensoren installiert.