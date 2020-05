ÖPNV-Betriebe streben deutschlandweit einen emissionsfreien Personennahverkehr an. Der Zulieferer ZF Friedrichshafen hatte mit der Portalachse Axtrax Ave bereits einen elektrischen Antrieb für ÖPNV-Busse im Programm. Ab dem dritten Quartal soll laut ZF das Portfolio an E-Antrieben um die Zentralantrieb Cetrax erweitert werden.

Foto: ZF Friedrichshafen Tausendfach serienerprobt: Die Elektroportalachse AxTrax AVE für Niederflurbusse.

„Der Serienstart des elektrischen Zentralantriebes für Busse verdeutlicht die Vorreiterstellung, die ZF bei der Elektrifizierung einnimmt. Cetrax ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einem emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr, den ZF nach allen Kräften unterstützt“, verspricht Dr. Andreas Grossl, Leiter des Bereiches Achs- und Getriebesysteme für Busse bei ZF.

Foto: ZF Friedrichshafen Bereit für die Serie: Der elektrische Zentralantrieb CeTrax für Nutzfahrzeuge kann ohne größeren Aufwand in eine bestehende Fahrzeugplattform integriert werden.

ZF Cetrax: Elektro-Antrieb mit Plug-and-Drive-Aufbau

Nach Angaben von ZF wurde die Cetrax, die erstmals 2017 in einem ZF-Versuchsträger vorgestellt wurde, für den Einsatz in Bussen konzipiert entwickelt. Der nach dem Plug-and-Drive“- Konzept entwickelte Aufbau des Antriebs, lasse sich dabei problemlos in Fahrzeuge mit konventionellem Antriebsstrang-Layout installieren. Damit eigne sich der ZF Cetrax sowohl für die Entwicklung von Neufahrzeugen als auch zum Umrüsten von Bestandsfahrzeugen. Zudem soll sich der Cetrax nicht nur via Batterie, Oberleitung oder Supercaps betrieben werden, sondern auch in einer Brennstoffzellen-Konfiguration einsetzbar sein. Dieser Umstand habe laut ZF den polnischen Bushersteller Solaris überzeugt haben. Dort werde die Cetrax künftig das neue Modell Solaris Urbino 15 LE electric antreiben.