Simon Sander Airbrush ist Mainstream - hier wird gesprayt

Der Plan war klar: Mit 21 beginnt Simon Sander mit dem Lkw-Führerschein. Dann der Schock: Nach einem schweren Verkehrsunfall ist ein Arm gelähmt. Sein Führerschein liegt auf Eis, und eine spannende Reise durch allerhand Berufe beginnt. Statt des Lkw-Lenkrads dreht Simon erst einmal den Schraubenzieher und arbeitet als Elektriker. Doch auch das ist mit dem Arm eher schwierig. Es folgen einige weitere Stationen, unter anderem eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Darauf folgt – eine weitere Wendung – die Arbeit beim Bestatter.

Gleichzeitig beginnt damit für Simon nach all den Umwegen der Weg zurück in die Lkw-Kabine. Denn irgendwie ist der Weg ja nicht mehr weit vom Bestatter zu dem Menschen, der die Gräber aushebt. Simon wechselt den Arbeitgeber und ist fortan bei der Stadt angestellt als Friedhofsgräber und mit dem Bagger unterwegs. Und wie es das Schicksal so will, braucht die Stadt nicht nur einen Baggerprofi für den Friedhof, sondern auch jemanden, der beim Winterdienst mit anpackt. Der Arm macht mittlerweile schon wieder ein ganzes Stück besser mit. Nächster Halt für Simon ist also die Lkw-Fahrschule, um im Winterdienst mit Unimog und Co. zu streuen. Von dort geht es weiter zur Baywa als Tankwagenfahrer mitsamt ADR-Schein. Also eigentlich alles dufte, oder? Nicht ganz, sagt Simon, denn dort sei er im Schichtdienst auf immer wechselnden Lkw unterwegs gewesen, die von den Kollegen teils nicht optimal behandelt wurden.