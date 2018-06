Der ganz besondere Renault T 520 4x2 der Thomann Nutzfahrzeuge AG aus Schmerikon in der Schweiz kann weit mehr als nur verschärft ausschauen: Dank eines eingebauten Grills von maennergrill.ch lässt er sich nebenbei nämlich perfekt zur Lieblingsbeschäftigung echter US-Südstaatler nutzen: zum Grillen von Steaks und Würstchen natürlich!

Die Zugmaschine mit High Sleeper Fahrerhaus, der auffälligen Lackierung der Freuler AG und der fetten 01 aus dem Hause von Relux Reklamen GmbH wird als Show- & Grill-Truck bei zahlreichen Festivals zum Einsatz kommen.

Auftritt auf dem Truck Grand Prix

Erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt wird die neueste Reinkarnation des erfolgreichen General der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg anlässlich des Lkw-Treff Ostschweiz in Altstätten an diesem Wochenende.

Später wird er am Gemeinschaftsstand von Dietrich GmbH, Lasterliebe und Renault Trucks Deutschland zum ADAC Truck Grand Prix am Nürburgring zu sehen sein. Ein Grund mehr, vom 29. Juni bis zum 1. Juli in die Eifel zu pilgern!