Renault auf Expedition ans Nordkapp Mit dem E-Lkw durch die arktische Kälte

Thomann Nutzfahrzeuge aus Schmerikon in der Schweiz stellte sich mit gleich zwei elektrischen Renault Trucks der eNordkappChallenge. Eine beispiellose Tour für die Fahrer, inklusive Polarlicht-Freude und Ladesäulen-Frust.

Genau 8.265 Kilometer mit vier Fahrern in zwei elektrischen Nutzfahrzeugen – das ist die Bilanz der eNordkappChallenge von Thomann Nutzfahrzeuge aus Schmerikon in der Schweiz. Am 6. Januar hat das Team den nördlichsten mit dem Auto befahrbaren Punkt europäischen Festlands erreicht. Für Fahrer Erich Hofmann "ein großartiges Gefühl". Er und seine Mitstreiter – Theo Widmer, Mario Speck und Patrik Morgenthaler – hatten zu diesem Zeitpunkt bereits viel Freude, viel Frust und viele neue Eindrücke eingefahren.

Schon von Haus aus keine Mega-Reichweiten

Schon ein Jahr zuvor starteten die Planungen, die Wahl des Thomann-Teams fiel auf einen Master E-Tech und einen D Wide E-Tech 6x2. Der 3,5-Tonnen-Transporter bringt es mit seiner 52-kWh-Batterie laut Hersteller auf eine Reichweite von 200 Kilometer, der 27-Tonnen-Lkw mit 375 kWh an Bord auf rund 300 Kilometer – in der Theorie. Doch die beruht nicht auf extremsten Bedingungen. Die Reichweite war für das Thomann-Team aber meist trotzdem nicht das Problem. Vielmehr die Ladepausen-Planung: "Zum Beispiel konnten kleine Ladepunkte den Transporter laden, nicht aber den Lkw mit seinen 600-Volt-Traktionsbatterien", erzählt Mario Speck. Die Notlösung: das OnBoard-Ladegerät, mit dem zumindest Wechselstrom gesaugt werden kann, pro Stunde genug für 20 Kilometer Strecke. Doch auch damit war es nicht immer getan, mussten hier und da doch Anweisungen auf Norwegisch entziffert werden oder kehrt gemacht, weil ein Ladepunkt mal wieder außer Betrieb war. Die Schweizer aber wollen sich nicht beschweren: Mit Flexibilität und etwas Suchaufwand wäre am Ende immer Strom geflossen.