Rallye-Oldtimer Lutz-Bernaus Dakar-Mercedes von 1982

Anfang der 80er-Jahre beschließen Lutz Bernau und Egmont Bartmann, sich einer besonderen Herausforderung zu stellen: der Teilnahme an der Rallye Paris-Dakar, als Privatfahrer in der Lkw-Wertung. Damit dieser Traum wahr werden kann, braucht es zuerst einen fahrbaren Untersatz. Den findet Lutz Bernau, mittlerweile nach Paris umgesiedelt, in Frankreich. Es ist ein Mercedes-Benz 1932 AK, der sich allerdings in einem jämmerlichen Zustand befindet. 1981 und 1982 war der Allradler bereits bei der Paris-Dakar am Start, erst als Rallye-, dann als Service-Truck. Beim letzten Einsatz überschlug er sich und wurde völlig demoliert, eine Journalistin kam dabei ums Leben.

Unfallwagen zur Restauration

Für 20.000 Franc (circa 7.000 D-Mark) kauft Bernau den Unfallwagen, der wegen seiner Baufahrzeug-Gene und der Rallye-Vorgeschichte trotz allem geeignet erscheint. Gut ein halbes Jahr harter Arbeit ist nötig, um den Rallye-Truck wieder auferstehen zu lassen. Die Unterstützung durch Nutzfahrzeugindustrie und Sponsoren hält sich in Grenzen, doch davon lassen sich die passionierten Lkw-Schrauber nicht aufhalten. Der Rahmen muss gerichtet werden. Die Kabine ist nicht zu retten und wird ersetzt durch ein neues M-Fahrerhaus (NG 80), sie erhält Isri-Sitze, Renngurte, Hella-Zusatzscheinwerfer, Schnorchel mit Zyklonfilter und einen 500 Kilogramm schweren Käfig aus insgesamt 65 Metern Stahlrohr. Überragt wird sie von zwei verchromten Highpipes, dahinter schließt sich ein kompakter Pritsche-Plane-Aufbau an, der gut gesicherten Stauraum für Ausrüstung, Werkzeug und drei Ersatzreifen (14.00 R 20) bietet.