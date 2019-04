Das MAN Team war gleichzeitig das einzige Team im gesamten Starterfeld, dass sich im Transporter in die marokkanische Sahara gewagt hat. Die beiden Französinnen vom Team WO-MAN mussten also in der eigentlich für SUVs wie den Dacia Duster geschaffenen Klasse gegen rein konstruktiv deutlich geländegängigere Fahrzeuge beweisen.

Vor der Rallye, bei der traditionell ausschließlich Frauen starten dürfen, hat MAN den TGE 4x4 im MAN-Zentrum in Bourg-en-Bresse in Frankreich für die Rallye vorbereitet. Eigenen Angaben zu Folge habe man dazu aber lediglich die Karosserie ein Stück höher gelegt und das Innenleben abgesichert. Am Antrieb hat der Hersteller nichts gedreht. Der TGE leistet serienmäßige 177 PS. Trotz der Länge des TGE, vor allem im Vergleich zu den direkten Konkurrenten, hielten sich die Strafpunkte in Grenzen. Die Pannenhilfe musste nur selten eingreifen.