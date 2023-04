Produktion von XD und XF Electric DAF eröffnet Elektro-Werk

Mit einem neuen Montagewerk eigens für Elektro-Lkw startet DAF in die Serienproduktion von XD und XF Electric. Der Hersteller rechnet schon in naher Zukunft mit der Produktion von tausenden E-Trucks pro Jahr.

DAF hat eigens für die im Sommer anlaufende Serienproduktion von XD und XF Electric ein neues Montagewerk in Betrieb genommen. Die Anlage ist am Hauptstandort der Marke in Eindhoven in den Niederlanden angesiedelt. Sie umfasst auf insgesamt 5.000 Quadratmeter gleich zwei Vormontagelinien zur Vorbereitung der Batteriepakete und des E-Antriebsmoduls, das aus einer vorderen Batterie, der Hochspannungs-Verteilerdose und E-Zusatzgeräten besteht. Auf der 150 Meter langen Hauptmontagelinie wiederum werden diese Komponenten laut Hersteller dann mit dem E-Motor samt integriertem Getriebe am Lkw montiert.

DAF bietet XD und XF Electric grundsätzlich in einer Vielzahl von Konfigurationen an. So sind beispielsweise Batteriekapazitäten von 210 bis 525 kWh erhältlich, was Reichweiten von bis zu 500 Kilometer ermöglichen soll. Geladen werden können die Akkus mit bis zu 350 kW.

Das neue Montagewerk startet zuerst mit der Produktion von Lkw zur Qualitätsprüfung, ab dem Sommer steht dann die Serienproduktion von Kunden-Trucks an. DAF geht von einer steigenden Nachfrage nach E-Lkw aus und rechnet daher schon bald mit der Produktion von tausenden Fahrzeugen pro Jahr.