Oldtimer Feuerwehrmuseum Das Museum unter der Erde

Es ist ein kalter Winternachmittag in Helsinki, an dem ich mich mit dem finnischen Kollegen Juha Pokki verabredet habe. "Komm mit, ich habe etwas arrangiert für dich. Wir fahren in ein Museum, aber in ein besonderes, in das du nur mit Einladung kommst " sagt Pokki gleich nach der Begrüßung. Was dann folgt, ist wieder eine dieser finnischen Verrücktheiten, über die der Rest der Welt immer wieder nur verwundert den Kopf schütteln kann. Ein paar Straßenecken weiter biegt der Kollege ab in eine unscheinbare Einfahrt. Wenig später rollen wir durch ein erstes Tor in eine abgeschottete Welt etliche Meter unter der Erdoberfläche. Es ist ein Atomschutzbunker, in welchem das Museum, in dem es nur um Feuerwehrfahrzeuge geht, untergebracht ist. Die Tore und der ganze Bunker sind groß genug auch für Trucks. Unsere Pkw parken wir in einer geräumigen Kaverne, hinter der erst der eigentliche Bunker beginnt. Ein massives halbkreisförmiges Portal sichert den Zugang. Geschätzt mindestens dreißig Zentimeter stark ist dieses Tor – aus Stahlbeton und mit einem dunkelrot lackierten Stahlrahmen. Im Ernstfall sichern sechs manuell feststellbare Scharniere den Schutzraum ab – die Dimensionen der Schließanlage passen zum Erscheinungsbild des gesamten Portals.

Ihre Vorteile mit Digitalabo Zugang zu allen Webseiteninhalten

Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

Preisvorteil für Schulungen und im Shop Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen. DEKRA Mitglieder 0,00 Euro * * Login über DEKRA.net Informationen zu weiteren Vorteilen einer DEKRA-Mitgliedschaft erhalten Sie hier. Login im DEKRA.net Digitalabo ab 1,88 Euro * pro Monat * Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar. Weiter zum Kauf