Den aktuellen Zahlen des VDA zufolge erreichten die Neuzulassungen für schwere Nutzfahrzeuge (über sechs Tonnen) in Westeuropa und den USA ihr jeweils höchstes Niveau seit mehr als zehn Jahren.

300.000er-Marke überschritten

Demnach verzeichneten die Hersteller in Westeuropa im vergangenen Jahr ein Plus von gut zwei Prozent. Erstmals seit 2008 wurde mit 305.000 Einheiten wieder die 300.000er-Marke überschritten. „Die Einführung des Smart-Tachographen am 15. Juni führte zu vorgezogenen Käufen und einem starken Marktzuwachs von 18 Prozent im ersten Halbjahr“, schreibt der Verband.

Der Absatz habe sich dadurch erwartungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte deutlich schwächer entwickelt, das Minus lag bei 14 Prozent. „Neben dem Vorkaufeffekt war für den Rückgang des Marktes auch der Beginn eines zyklischen Abschwungs ausschlaggebend, der sich im laufenden Jahr fortsetzen dürfte“.

Der US-Truckmarkt legte 2019 laut VDA um acht Prozent auf 527.000 Einheiten zu, auch hier erwartet der Verband 2020 zyklusbedingt einen leichten Abschwung. In China erreichte der Absatz knapp das Vorjahresniveau mit mehr als 1,3 Millionen verkauften schwere Lkw - knapp vier von zehn weltweit verkauften Lkw wurden 2019 in China abgesetzt. Gleichzeitig erholt sich der Markt in Brasilien und legte um satte 34 Prozent auf 96.000 neue Fahrzeuge zu, währedn der Markt in Indien um 30 Prozent auf 260.000 Einheiten einbrach und damit „2019 den Nutzfahrzeug-Weltmarkt ins Minus gezogen“ hat.