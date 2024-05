Messe IFAT 2024 ist gestartet Trucks in Action bei der Entsorgung

Die IFAT Munich wurde am heutigen Montag, 13. Mai 2024, um 11 Uhr, von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber eröffnet. Mehr als 3.100 Aussteller präsentieren auf dem Messegelände in München rund 150 Maschinen und Trucks. Das Leitthema lautet in diesem Jahr: „Anpassungen an die Folgen des Klimawandels.“

150 Lkw und Maschinen locken Besucher auf die Messe

Mehr als 3.100 Aussteller präsentieren auf der IFAT Munich sich und ihre Lösungen, unter ihnen 55 Prozent aus dem Ausland. Damit hat die Internationalisierung nach Angaben der Messe München im Vergleich zur Vorveranstaltung 2022 noch einmal zugenommen. Das spiegelt sich auch in der Fläche wider: Auf rund 300.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche – dies entspricht etwa 42 Fußballfeldern – gibt es einiges zu entdecken. Genug Platz unter anderem für die Trucks in Action-Show, die im Freigelände oberhalb der Halle C6 platziert ist. Hier präsentiert die Kommunalfahrzeugindustrie live Fähigkeiten und Features aus den Bereichen Straßenbetriebsdienst, Reinigung und Entsorgung. Mehr als 150 Maschinen und Trucks gibt es dort zu sehen, unter ihnen auch elektrisch und Wasserstoff betriebene. Die Messe München erwartet mehr als 120.000 Besucher aus über 150 Ländern.

IFAT lockt mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft

Erstmals in diesem Jahr veranstaltet die IFAT Munich die sogenannte „Spotlight Area Wasserstoff“, die als Anlaufstelle für Fragen zum Thema Wasserstoff in der Kreislaufwirtschaft dient. Eröffnet wird die Plattform am Montag, 13. Mai, um 13.30 Uhr, vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Am Messedienstag, 14. Mai, diskutiert Dr. Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, mit Spitzenvertretern der Branchenverbände im „Spitzengespräch der Kreislaufwirtschaft“. Über den European Green Deal tauscht sich Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäische Volkspartei (EVP), unter anderem mit dem tschechischen Umweltminister Petr Hladik am Mittwoch, 15. Mai, aus. The „Future of Living – Adapting to the results of climate change“ ist das Leitthema für die Diskussion des Stararchitekten Daniel Libeskind mit Oxford-Professor Ian Goldin am Messefreitag.

Tickets und weitere Informationen zu IFAT 2024 gibt es hier.

