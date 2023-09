NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe Von Truck Driver-Forum bis Lkw-Simulator

Die Nutzfahrzeugmesse in der Messe Karlsruhe bietet mit über 400 Ausstellern alles rund um Nutzfahrzeuge an. Daneben besticht die NUFAM auch durch zahlreiche Mitmachaktionen, Vorträge und Informationen.

Ladungssicherung und Truck Driver-Forum

Um alles, was Lkw-Fahrerinnen oder -Fahrer berührt, geht es im Hauptforum in der Aktionshalle. Das Konzept Ladungssicherung der Königsberger Ladungssicherungskreis (KLSK) bietet vier Vorträge zum Thema „Falsche Lastverteilung und ihre möglichen Folgen“ an. Die Vorträge werden als Teamteaching durchgeführt und dauern jeweils etwa 75 Minuten. Am Sonntag, 24. September, moderiert Nutzfahrzeugjournalist Thomas Rosenberger das Truck Driver-Forum. Im thematischen Mittelpunkt steht dabei die Verkehrssicherheit. Experten sprechen in drei Diskussionsrunden über Ursachen sowie Folgen von Unfällen und schlagen vor, wie sich deren Gründe bekämpfen lassen.

Gegen das Sterben am Stauende - Ursachen wirksam bekämpfen und Technik richtig nutzen

Auffahrunfälle am Stauende lassen sich in den meisten Fällen auf ein Augenblicksversagen des Fahrers oder der Fahrerin zurückführen und enden in vielen Fällen mit fatalen Folgen für die Beteiligten. Verantwortlich sind nahezu ausschließlich Ablenkung und Sekundenschlaf, oft ausgelöst durch Stress. Der Präventionsverein Hellwach mit 80 km/h e.V. setzt sich dafür ein, den Gefahrenradar von Berufskraftfahrern zu schärfen. Im Mittelpunkt des Auftritts auf der NUFAM steht laut Verein die mehrsprachige Aufklärungsbroschüre mit dem zehn Max-Achtzig-Regeln.

Dekra-Trucksimulator

Fahrende von Lkw oder Einsatzfahrzeugen tragen große Verantwortung für die Sicherheit aller am Straßenverkehr Beteiligten. Sie müssen in der Lage sein, ihr Fahrzeug auch unter erschwerten Verkehrs-, Straßen- oder Witterungsbedingungen zu beherrschen. Doch häufig sind sie nur unzureichend vorbereitet. Der Grund: Viele kritische Situationen lassen sich im Vorfeld nicht trainieren – weder im Fahrzeug noch auf der Straße. Eine Möglichkeit, diese Situationen in sicherer Umgebung zu erleben und Lösungsansätze zu finden, ist der DEKRA-Truck-Simulator. Mit dem Einsatz des innovativen, vielseitig einsetzbaren Fahrsimulators und dem Qualifizierungsprogramm „ProFahrT“ will die DEKRA-Akademie diese „Sicherheitslücke“ schließen. Der Simulator ist während der gesamten Laufzeit im Messe-Atrium zum Testen verfügbar.

NUFAM Demo-Park und Rettungskette

Die volle Bandbreite der Nutzfahrzeuge zeigt sich bei den Fahrzeugpräsentationen der Ausstellenden im NUFAM Demo-Park. Namhafte Hersteller präsentieren ihre neuesten Fahrzeuge in Aktion und bringen die Zuschauenden zum Staunen. Spannend und lehrreich wird es am Samstag bei der Rettungskette. Hier wird gezeigt, wie verschiedene Partner bei einem LKW-Unfall Hand in Hand zusammenarbeiten. Als besonderes Highlight zeigt Alex Gräff, einer der bekanntesten Profi-Drifter Deutschlands, im Demo-Park sein ganzes Können und zeichnet mit seinem Rennwagen kreative Donuts auf den Asphalt.

Pilotprojekt des Straßenkontrolldiensts

Der Straßenkontrolldienst (SKD) des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) soll Auffälligkeiten an Lastkraftwagen erkennen und so Gefahren eindämmen. Im Rahmen des Pilotprojekts „SKD-Digital“ wurden der Einsatz und das Zusammenspiel verschiedener Sensoriksysteme und Verfahrenssoftware untersucht. Diese Technologien sollen Auffälligkeiten bereits während der Vorbeifahrt erkannt werden. Bislang war das nur möglich, wenn Fahrzeuge im stehenden Zustand untersucht wurden. Ziel des Projekts ist es auch, Standzeiten von Lkw-Fahrenden zu verringern. Auf der NUFAM präsentiert das BALM zwei Kontrollfahrzeuge. Zudem haben Interessierte die Gelegenheit, Fragen rund um das Thema Kontrollen zu stellen und sich über die neuesten Kontrolltechniken wie das Projekt „SKD-Digital“ zu informieren.

Foren Ladeinfrastruktur und Telematik

Spannende Vorträge rund um die Themen Ladeinfrastruktur sowie Digital Services & Telematik gibt es im Rahmen der NUFAM-Foren am Donnerstag, Freitag und Samstag der Messe. Moderiert werden die Foren von Fachjournalist Marcus Walter. Im Rahmen der Vorträge behandelt werden Themen wie „Telematik & Werkstatt 4.0 – Flotten-Management mit künstlicher Intelligenz“, „AI-basierte Bedarfsprognose für die Transportlogistik“ oder „Zukunft Wasserstoff: Wie lassen sich Fahrzeugflotten schrittweise umstellen?“.

Jetzt Tickets sichern unter: nufam.de/tickets

Impressionen von der letzten NUFAM finden Sie hier.