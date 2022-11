Neuer Lkw von Einride Ohne Fahrer und ohne Diesel

Futuristisch und aerodynamisch wie sein Vorgänger, aber breiter, höher und leistungsstärker – so präsentiert sich der neue rein elektrisch angetriebene und voll autonom verkehrende Lkw des schwedischen Technologieunternehmens Einride. Gen 2 Rigid Large nennt sich der Nachfolger des Einride Pod, der 2019 das erste Mal auf öffentlichen Straßen zum Einsatz kam.

Was den Gen 2 von Einride auszeichnet

Noch in diesem Jahr soll das Fahrzeug bei ersten Kunden eingesetzt werden, teilt das Unternehmen mit – ohne aber gegenüber eurotransport.de schon erste Namen zu nennen. Die zweite Generation des Pod zeichne sich durch ein etwas breiteres Fahrgestell und eine Gesamthöhe von vier Metern aus, teilt Einride auf Anfrage mit. Der vergrößerte Laderaum fasse nun 24 doppelt gestapelte US-Paletten. US-Paletten sind von den Maßen her (122 mal 102 Zentimeter) in etwa mit Industriepaletten zu vergleichen. Die Batterie hat Einride zufolge mit 190 kWh eine verbesserte Kapazität. Und das Fahrzeug hat auch beim Tempo zugelegt: Für den Einsatz im umzäunten Areal habe sich die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h verdoppelt.

Als Hauptvorteil des neuen Designs nennt Einride die schnelle Skalierbarkeit – sprich: die Möglichkeit, hohe Stückzahlen zu produzieren, wenn sich Einsatzgebiete auftun und die Nachfrage wächst.

Gleichzeitig mit dem Fahrzeug stellte das Start-up aus Schweden weitere Features vor. Dazu zählen eine verbesserte Schnittstelle zur Überwachung der autonomen Lkw sowie sogenannte Einride Stations – große Ladelösungen, die ein einfaches und schnelles Auffüllen der Akkus ermöglichen. Größere Einride Stations sollen demnach auch über Operations Center und Lounges für Fahrer verfügen. „Die ersten Einride Stations werden an verschiedenen Punkten in Schweden eröffnet, während die erste Einride Station in den USA in der Nähe des Hafens von Los Angeles errichtet wird“, heißt es in einer Mitteilung. Der Baubeginn sei für 2023 geplant.

Schweden und die USA sind für Einride wichtige Regionen – in Schweden konkret der südliche Landesteil, in den USA die Häfen von Los Angeles und Long Beach sowie New York. Als weiteres Einsatzgebiet für elektrische und autonome Fahrzeuge macht Einride grenzüberschreitende Verkehre von Schweden nach Norwegen aus. Geplant ist demnach ein Praxiseinsatz, bei dem der Gen 2 Rigid Large seinen Betrieb auf einem ausgewählten Abschnitt der Autobahn E6 zwischen Göteborg und Oslo demonstriert. Erstmals werde ein autonomes Fahrzeug Landesgrenzen überschreiten, kündigt Einride an.