Mordkommission sucht Zeugen Tatort auf der A9

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0331 5508-2766 oder per Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de

Tatort: Landkreis Potsdam-Mittelmark, Bundesautobahn 9, zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück, Fahrtrichtung Leipzig

Tatzeit: Mittwoch, 10. Mai 2023, zwischen 17:45 und 18:45 Uhr

Am Mittwochabend wurde die Polizei über ein auf dem Standstreifen der A9 abgestelltes Fahrzeug informiert. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes musste die Autobahn für weitere Untersuchungen am Fahrzeug und in dessen Umfeld gesperrt werden. Die Kriminalpolizei bittet im Zusammenhang mit dem Einsatz Zeugen, die in der Zeit zwischen 17:45 und 18:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück der A9 in Fahrtrichtung Leipzig möglicherweise einen Verkehrsunfall oder ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen beobachtet oder den Wagen wahrgenommen haben, um Hinweise.

Die Mordkommission der Polizeidirektion West hat die Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat am Mittwoch, den 10.05.2023, im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr, auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück, Wahrnehmungen zu einem Verkehrsunfall oder einem ungewöhnlichen Verkehrsgeschehen gemacht?

Wer hat im besagten Zeitraum an der benannten Örtlichkeit Fahrzeuge oder Personen auf dem Standstreifen wahrgenommen?

Die Mordkommission der Polizeidirektion West bittet alle Personen, die Wahrnehmungen zu einem Geschehen sowie zu einer im Zusammenhang stehenden Straftat gemacht haben, sich telefonisch unter 0331 5508-2766 oder per E-Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de zu melden.