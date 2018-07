Lange erwartet – endlich da! Ende 2018 geht der erste batterie-betriebene Mercedes-Benz Stadtbus in Serie. Lastauto omnibus zeigt ab 14. Juli in einem Special alles, was Sie über den Elektrobus wissen müssen.

Auf der IAA 2016 war er der Star: Der teilautonome Mercedes Future Bus mit seinem spektakulären Design, das mit allen bisherigen gestalterischen Vorgaben brach. Allein der Wagen basierte auf einem Diesel! Das wollte nicht so recht passen, war aber dem Zeitplan der Stuttgarter geschuldet, die erst Ende 2018 mit dem elektrischen Wagen an den Start gehen.

Auf der diesjährigen IAA also wird der erste vollelektrische Citaro zu sehen sein, noch Ende des Jahres wird er an erste Kunden ausgeliefert.

Elektro-Citaro-Special zum 14. Juli

Der Elektrobus besticht laut Daimler mit einer bislang nicht gekannten Energie-Effizienz. Darüber hinaus zeichne er sich durch ein intelligentes Modulkonzept aus Batterie- und Ladetechnik aus, bei dem sowohl die Batterieleistung als auch das Ladesystem mittelfristig frei wählbar sein werden.

Einige Informationen zum neuen, vollelektrischen Citaro sind also schon seit der Jahrespressekonferenz von Daimler Buses in Untertürkheim im Frühjahr bekannt. In einem großen Special in lastauto omnibus 8/2018 aber geht Bus-Experte Thorsten Wagner in die Tiefe: Ab 14. Juli gibt’s alle Details zum neuen Elektro-Citaro!