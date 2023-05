Mercedes eActros Erprobung Auf Achse in die Türkei

Daimler Truck hat einmal mehr Lkw für Testzwecke von Deutschland in die Türkei überführt. Startpunkt war das Werk in Wörth am Rhein, Ziel der Firmen-Standort in Aksaray. Das allein wäre sicher keine Meldung wert, doch handelt es sich in diesem Fall um E-Lkw vom Typ eActros und um eine Fahrt auf eigener Achse.

Die batterieelektrischen Trucks – konkret: eActros 300 4x2 Verteiler, eActros 300 6x2 Verteiler und eActros 300 Sattelzugmaschine – haben die rund 3.000 Kilometer lange Route ausschließlich mit Stopps an öffentlichen Ladesäulen absolviert. Nach Österreich passierte der Konvoi Slowenien, dann Kroatien, Serbien und Bulgarien und am Ende die Türkei. Sicher kein leichtes Unterfangen, gerade wegen der begrenzten Reichweite der Sattelzugmaschine von laut Hersteller bis zu 220 Kilometern und der teils stark ausbaufähigen Ladeinfrastruktur.

eActros SZM "bereit für die Serie"

Christof Weber, Head of Global Testing Mercedes-Benz Trucks, zeigt sich dennoch zufrieden mit der im Herbst in die Serie startenden Sattelzugmaschine. Sein Fazit: "Der E-Lkw hat die vielfältige Route durch Mittel- und Osteuropa souverän gemeistert und ist bereit für die Serie."

Für die Überführungsfahrt lag der Fokus der Versuchsingenieure laut Daimler Truck insbesondere auf den Sicherheitssystemen, der Leistung und der Dauerhaltbarkeit. Außerdem von entscheidender Bedeutung: eine fehlerfrei funktionierende Reichweitenprognose und die problemfreie Konnektivität mit Ladesäulen im Ausland. In Aksaray selbst stehe jetzt die Straßendauerlauf-Erprobung auf dem Plan.