Mit dem Claim „Trucks you can trust“ verspricht Mercedes-Benz Trucks Transportunternehmern und Fahrern Premiumfahrzeuge, auf die Verlass ist. Die Basis dafür sind Servicetechniker, die optimal geschult und motiviert sind. Um diesem Fachpersonal eine Plattform zu bieten, veranstaltet Mercedes-Benz seit 2007 die Werkstattmeisterschaften Global Techmasters, bei denen sich im jährlichen Wechsel Pkw- und Lkw-Techniker auf internationaler Ebene messen. Jedes Land tritt dabei in Teams gegeneinander an.

Teamwork ist gefragt

„Die Teams setzen sich aus den besten Fachkräften eines Marktes zusammen. Daher hatten grundsätzlich alle Mitarbeiter der gesuchten Jobprofile in den teilnehmenden Märkten die Möglichkeit, an den nationalen Vorentscheidungen teilzunehmen“, erklärt Alexander Willhardt, Head of Customer Services & Parts and Global Key Account Management MB Trucks. Zu den gesuchten Profilen gehören laut Willhardt dabei jeweils ein Diagnosetechniker, ein Wartungstechniker, ein Serviceberater und ein Teile- und Zubehörverkäufer. Jedes Team werde dabei von einem Coach während der anstehenden Prüfungen betreuend begleitet.

Globales Mercedes-Benz-Spektakel

„Die Teams, mit denen sich die Coaches auf das Finale vorbereiten, wurden basierend auf den Ergebnissen der lokalen Vorentscheide geformt“, berichtet Willhardt. Im Falle der Global Techmasters 2019 begannen diese laut Mercedes-Benz bereits im Februar 2018 – mit weltweit mehreren Tausend Bewerbern. Von Januar bis August 2019 fanden schließlich nach Angaben des Stuttgarter Fahrzeugbauers auf Länderebene die Local Techmasters statt. So kristallisierten sich zum großen Finale Ende Oktober die 55 besten Lkw-Spezialisten aus 11 Ländern heraus. WERKSTATT aktuell ist mit dabei und wird berichten, wer 2019 die begehrte Siegertrophäe mit nach Hause nehmen darf.