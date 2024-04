Mehr Laufleistung, weniger Verbrauch Continental stellt Conti Eco Gen 5 vor

Lediglich zu zwei Prozent trägt der Reifen laut einer Grafik des Reifenherstellers Continental auf den ersten Blick zu den Total Cost of Ownership bei. Tatsächlich, so Conti, habe er aber unmittelbare Auswirkungen auf knapp 50 Prozent dieser Kosten, angefangen bei einer potenziellen Verbrauchs-ersparnis und damit verbunden geringeren CO2-Emissionen. Vor dem Hintergrund einer regelfreudigen EU wird dies umso wichtiger. Diese gelte als eine der wichtigsten Herausforderungen für Flottenbetreiber in Europa.

Neue Generation erfüllt EU-Taxonomie

Ein Glück also, dass der neue Conti Eco Gen 5 alle Anforderungen der EU-Taxonomie für Flotten erfüllt. Gleichzeitig vereinfacht der Hersteller mit dem neuen Reifen sein Portfolio. Der Conti Eco ersetzt demnach den EcoPlus für den Fernverkehr und den EcoRegional für kürzere Transporte. Dabei habe man es geschafft, die bisherigen Gegenpole niedriger Rollwiderstand und hohe Laufleistung zu verbinden. „Wenn ein Reifen früher besonders leicht abrollte und somit weniger Antriebsenergie brauchte, konnte das zulasten von Robustheit und Lebensdauer gehen“, erklärt Hinnerk Kaiser, Leiter der Entwicklung für Bus- und Lkw-Reifen bei Continental. Beim neuen Reifen habe man genau das in den Fokus genommen, von der Karkasse über die Laufflächen bis zum Profil. Die Lauffläche biete dank neuer Mischungen und Zwei-Lagen-Konstruktion eine hohe Laufleistung bei gleichzeitig optimiertem Rollwiderstand. So fördere beispielsweise an der Antriebsachse das optimierte Schulterdesign mit innovativer Lamellenbildung im Laufstreifenschulterbereich einen gleichmäßigen Verschleiß. In der Karkasse verbessere wieder eine neue Wulstgeometrie den Rollwiderstand. Beide Maßnahmen führen laut Conti zu zwölf Prozent weniger Rollwiderstand und zehn Prozent mehr Laufleistung im Vergleich zu den Vorgängern. Oder ganz konkret: Eine Flotte mit 100 Fahrzeugen, die auf der neuen Generation rollen und jährlich 80.000 km im Regionalverkehr unterwegs sind, kann demnach bis zu 69.000 Euro Kosten und 120 Tonnen CO2 einsparen. Auf Wunsch lassen sich die Reifen zudem ab Werk mit Sensoren ausstatten, die ihre Daten an die ContiConnect 2.0 Fernüberwachung senden, zum Beispiel per App abrufbar.

Runderneuerung schenkt dem Reifen zweites Leben

Ein weiterer wichtiger Faktor für Conti ist die Runderneuerung. Auch hierfür habe man die Reifen optimiert. „Wir haben die Karkassen des neuen Conti Eco von Anfang an so konzipiert, dass sie optimal für eine Runderneuerung geeignet sind. So leistet die neue Reifenlinie auch in dieser Hinsicht einen Beitrag zu mehr Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit im Transportsektor“, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Entwicklung Bus- und Lkw-Reifen bei Continental. Ein runderneuerter Reifen bestehe bis zu 70 Prozent aus Material des Altreifens und ist gleichzeitig 40 Prozent günstiger als ein Neureifen. Hierbei treffen also einerseits die Themen Nachhaltigkeit, andererseits der wichtige Kostenfaktor aufeinander. Dabei verspricht Conti bei runderneuerten Reifen keinerlei Einbußen seitens der Qualität.