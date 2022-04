Mehr für dich drin Die FERNFAHRER-Welt im Mai

Nicht nur ein Heft, sondern eine ganze Welt für Berufskraftfahrer und Lkw-Fans – das bietet die Marke FERNFAHRER ­mittlerweile ihren Lesern. Tolle Abo- und Shop-Aktionen, Rat direkt vom Experten, digitale Angebote, Ratgebersendungen und Podcasts, Veranstaltungen und tolle Modellschnäppchen: All das stellen wir euch in dieser Rubrik vor.

Dieses Jahr soll sie endlich wieder stattfinden, die „Rüssel Truck-Show“! Die Wohltätigkeitsveranstaltung am Autohof Lohfeldener Rüssel, deren gesamter Erlös dem Verein für krebskranke Kinder Kassel zugutekommt, wird am 29. April beginnen und am 1. Mai 2022 enden. FERNFAHRER war von Anfang an als Medienpartner dabei und wird die Truck-Show auch in diesem Jahr unterstützen.

Der Modellbauer Tekno hat auch wieder ein Sondermodell im Maßstab 1 : 50 produziert, dessen Erlös ebenfalls gespendet wird. Diesmal ist es einer dreiachsigen ­Renault-T-Sattelzugmaschine nachempfunden, wie die vorherigen Truck-Show-­Modelle grün-schwarz lackiert und mit Miniaturzubehör veredelt. Auch das FERNFAHRER-Logo prangt wieder auf dem Zinkdruckgussmodell. Selbstverständlich wird es im ­FERNFAHRER-Shop erhältlich und voraussichtlich ab Ende März lieferbar sein.

Spezialpreis: 99 Euro (für FERNFAHRER-Abonnenten nur 84,15 Euro), Artikel-Nr.: 120251

Jetzt schnell sein lohnt sich! Sichere dir das faszinierende Buch „Trucking all over the World“ von Richard Kienberger und erhalte den Wandkalender 2022 im Wert von 19,90 Euro kostenlos dazu!

Trucker – Fernweh – Abenteuer: Der Fotojournalist Richard Kienberger hat diesen weltumspannenden Reportage-Band mit eindrucksvollen Bildern zusammengestellt. In Wort und Bild zeigt und beschreibt der Autor Eindrücke und Erlebnisse von seinen spannenden Reisen rund um den Globus und den zahllosen Begegnungen mit Männern und ihren Lastwagen. So entsteht ein facettenreiches Bild vom unterschiedlichen Leben der Kapitäne der Landstraße auf der ganzen Welt.

Format 230 x 265 mm, 208 Seiten, ca. 300 Abbildungen PLUS Wandkalender im Großformat DIN A2 GRATIS dazu! Preis: 24,90 Euro (Spezialpreis für Abonnenten: 19,90 Euro), Artikelnummer: 120191

Teuer, teurer, Sprit

Die Inflation nimmt stark zu: Seit Ende 2021 liegt sie bei etwa fünf Prozent. Anziehende Nachfrage und Lieferengpässe machen den Volkswirtschaften weltweit zu schaffen, aber auch finanzpolitische Fehl­entscheidungen. Während andere Notenbanken den Leitzins erhöhen, bleibt die EZB stur auf Nullzinskurs. Den Wertverlust ihres Geldes bemerken die Deutschen derzeit besonders an der Tankstelle und beim Gas- oder Heizölkauf. Steuern und der 2021 von SPD und CDU eingeführte CO2-Zuschlag tun ihr Übriges. Ihr habt den bisherigen Rekordpreis an der Tankstelle entdeckt? Dann schickt uns ein Foto über die FERNFAHRER-Reporter-App!