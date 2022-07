European Truck Racing Championship 2022 – Nürburgring Schwerer Start für Sascha Lenz

Nur zehn von zwölf Runden stehen am Ende in der Tabelle hinter dem Namen Sascha Lenz. Der Lokalmatador im MAN war bei den vorherigen Läufen auf einem Spitzenkurs. In Rennen 1 am Samstag um den Nürburgring muss sich der Eifeler mit dem 17. Platz zufrieden geben. Keine Punkte und Pech beim ersten Heimrennen. Ein technischer Defekt – Feder an der Vorderachse – zwang ihn zur Aufgabe.

Jamie Anderson muss nach fünf Runden aufgeben und beendet das Rennen „in Pit“. Ganz hart trifft es aber Steffen Faas. Der Scania-Pilot ist bereits zurück in der Box, um den schwarz-roten Renner wieder flottzukriegen, als der Rest noch die letzten Runden dreht. Bereits in der ersten Runde muss er aufgeben.

Kiss holt sich wieder den Sieg

Am anderen Ende der Tabelle macht ein roter MAN klar, dass er sich auch beim Truck-Grand-Prix nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Norbert Kiss fährt als Erster durchs Ziel. Gut 3,3 Sekunden später reiht sich Adam Lacko im Buggyra ein, dicht gefolgt von Jochen Hahn, der das Spitzentrio komplett macht.

Hahn wiederum hatte Antonio Albacete dicht auf den Fersen. Nur knapp 0,7 Sekunden liegen zwischen den beiden alten Hasen. Téo Calvet platziert sich auf fünf in der regulären Wertung, ist aber gleichzeitig der beste Fahrer aus der Riege der „Chrome“-Piloten. In der zweiten Siegerehrung speziell für diese Wertung staubt also der junge Franzose die größte Trophäe ab.

Dahinter folgen die beiden Ivecos von Steffi Halm und André Kursim – und ein weiterer Hahn. Lukas Hahn kommt als achter ins Ziel, darf sich aber im Promotor’s Cup hinter Calvet die Trophäe für den zweiten Platz abholen.