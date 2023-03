Mauteinnahmen für die Bahn Lkw retten die Schiene

Nach der Mauterhöhung 2023 muss sich die Transport- und Logistikbranche auf einen weiteren Aufschlag im nächsten Jahr einstellen. Was genau auf sie zukommt, wird nach der Marathonsitzung des Koalitionsausschusses klarer: Wie aus dem 16-Seiten-Papier der Ampelpartner mit dem Titel „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ hervorgeht, soll die CO2-Maut ab 2024 einen CO2-Aufschlag von 200 Euro (!) pro Tonne umfassen, den dann die Dieselfahrzeuge zu tragen hätten. Null-Emissions-Lkw wären davon verschont und sollen bis Ende 2025 auch von der Mautkomponente für den Verschleiß der Infrastruktur befreit werden, danach würde für sie nur ein Viertel des regulären Satzes gelten. Vereinbart haben die Koalitionäre auch, dass das neue Mautpaket ab 1. Januar 2024 auch Transporter ab 3,5 Tonnen erfassen soll. Handwerksbetriebe wären davon ausgenommen.

Was der CO2-Aufschlag bedeutet

Was den CO2-Aufschlag angeht: 200 Euro pro Tonne dürften sich bei Flottenbetreibern deutlich bemerkbar machen. Schon heute bezahlen Kraftfahrer – im Rahmen des nationalen Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes (BEGH) – einen CO2-Preis beim Tanken. Zurzeit liegt er bei 30 Euro pro Tonne, was laut ADAC beim Diesel mit einem Preisanstieg von 9,5 Cent verbunden ist.

Das Geld, das die Mauterhöhung in die öffentlichen Kassen spült, soll nicht wie bisher wieder zurück in die Straße fließen. Die Parteien wollen es vielmehr zur Ertüchtigung der Schienenwege einsetzen.

Die anteiligen Einnahmen aus dem CO2-Zuschlag der Lkw-Maut sollten ganz überwiegend für Investitionen in die Schiene genutzt werden, heißt es in dem Papier. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang präzisierte diese Angaben vor der Presse: „Was da reinkommt, wird zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene, in eine moderne Bahn fließen“, erklärte sie. Die Einnahmen seien dafür gedacht, um den riesigen Investitionsbedarf bei der Deutschen Bahn zu decken. Er beläuft sich nach Angaben der Ampelparteien bis zum Jahr 2027 auf 45 Milliarden Euro.

25 Prozent Marktanteil der Bahn: Ziel bleibt

Was die Bahn angeht, rücken die Koalitionäre nicht von ihrem 25-Prozent-Ziel ab, wonach der Güterverkehr also bis 2030 einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen soll. Sie wollen die Bahnen weiterhin bei den Trassenpreisen entlasten, Innovationen, Automatisierung und Digitalisierung vorantreiben (unter anderem durch die ETCS-Ausrüstung oder die digitale automatische Kupplung) und den Einzelwagenverkehr entlasten. KV-Terminals sollen weiter gefördert werden, ebenso der Erwerb von Lokomotiven mit emissionsarmen oder -freien Antrieben.

Emissionsfreie Antriebe sollen aber auch auf der Straße weiter starke Unterstützung erhalten. Die Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur soll nun bis 2028 verlängert werden. Bisher war das Programm klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (KsNI), mit dem Enddatum 2024 verbunden. Vorgesehen sind bis dahin 1,6 Milliarden Euro an Fördergeldern für den Erwerb von Fahrzeugen und etwa fünf Milliarden Euro für den Aufbau von Tank- und Ladeinfrastruktur.

Gleichzeitig bekräftigen FDP, Grüne und SPD, dass sie den Markthochlauf bei Lkw-Ladesäulen vorantreiben wollen – einmal auf Depots und Betriebshöfen, zum anderen entlang der Bundesfernstraßen. Laut Masterplan Ladeinfrastruktur 2 will die Bundesregierung ein Förderprogramm für Anlagen auf den Betriebshöfen noch im ersten Quartal 2023 vorstellen, die Ausschreibung für ein initiales Netz an öffentlichen Straßen soll ab dem dritten Quartal beginnen.

Der Fokus liegt nicht nur auf der ziehenden, sondern auch auf der gezogenen Einheit: Die Bundesregierung will erneut ein Programm auflegen, das Zuschüsse beim Erwerb von Komponenten an Anhängern und Aufliegern gibt, die zur CO2-Minderung beitragen. Dem Vernehmen nach soll es im Sommer starten. Bereits in der Vergangenheit gab es ein Programm zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotten (ENF), das Zuschüsse von 5.000 Euro pro intelligenter Trailertechnologie gewährte.

Verkehrssektor verfehlt Klimaziele erneut

Die Vielzahl an Maßnahmen zur CO2-Minderung im Verkehrsbereich kommen nicht von ungefähr: 2022 hatte der Sektor erneut seine Klimaziele verfehlt. Doch künftig soll nicht mehr jeder Sektor einzeln unter die Lupe genommen werden. Die Bereiche sollten künftig aggregiert betrachtet werden, heißt es. Stößt der Verkehr also künftig zu viel CO2 aus, kann dies mit Einsparungen etwa in der Energiewirtschaft, der Industrie oder Landwirtschaft kompensiert werden. FDP-Chef Christian Lindner erklärte vor der Presse, die Sektorbetrachtung sei sehr bürokratisch und kaum umsetzbar gewesen. „Wir werden das Klimaschutzgesetz verändern und sorgen dafür, dass sich die Sektoren gegenseitig helfen.“ Das setzt seiner Ansicht nach auch stärkere marktwirtschaftliche Akzente. Geplant ist, dass jede neue Bundesregierung im ersten Jahr der Legislaturperiode ein umfassendes, sektorübergreifendes Klimaschutzprogramm beschließt, um das Erreichen der Klimaziele sicherzustellen. Ziel bleibt die Treibhausgasneutralität bis 2045.

Klimaschädliches CO2 emittieren Fahrzeuge nicht nur während der Fahrt, sondern auch, wenn sie im Stau stehen. Daher ist es Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) seit Monaten ein Anliegen, schnellere Genehmigungsverfahren nicht nur für die Schiene, sondern auch für belastete Fernstraßen zu bekommen. In den langen Verhandlungen haben die Liberalen hier einen Verhandlungserfolg erzielt. „Die Geschwindigkeit der Umsetzung von Verkehrsinfrastrukturprojekten – Straße und Schiene – soll erhöht werden“, teilen die Ampelpartner in ihrem Abschlusspapier mit. Zentraler Baustein einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur sei der Ausbau und die Modernisierung der Schienenwege. Dafür sollten Planung, Genehmigung und Umsetzung erheblich beschleunigt werden. Die drei Regierungsparteien streben Genehmigungsverfahren für Vorhaben auf dem TEN-V-Kernnetz von maximal vier Jahren ein. Von der Genehmigungsbeschleunigung sollen auch marode Brücken profitieren – und nun zusätzlich also Stauschwerpunkte und Engstellen auf Autobahnen, die den Verkehrsfluss stark beeinträchtigen. Laut FDP-Chef Lindner handelt es sich hierbei um 144 Autobahnprojekte in ganz Deutschland, die nun eine höhere Dringlichkeit erfahren.

An Autobahnen Flächen für erneuerbare Energien

Im Gegenzug konnten die Grünen erreichen, dass die Flächen entlang von Autobahnen und Schienen für Windkraft und Solarenergie genutzt werden. „Es wird kein neuer Kilometer Autobahnausbau betrieben, ohne dass der Platz für erneuerbare Energie genutzt wird“, betonte Grünen-Chefin Lang. Und wer sich hier engagiert – Hersteller auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien – soll ebenfalls schneller planen können: Die Koalition kündigte eine Novelle des Bundesimmissionsschutzgesetzes an, um die Verfahren bei Industrie- und Windenergieanlagen sowie von Elektrolyseuren zur Produktion von Wasserstoff zu beschleunigen. So soll es feste Genehmigungsfristen und vereinfachte Prüfverfahren geben. „Die Koalitionspartner arbeiten an einem neuen Deutschlandtempo“, heißt es.

Dafür mussten sie eine dreitägige Sitzung in Kauf nehmen. „Manches hat länger gedauert, aber das sollte nicht die Regel werden bei Koalitionsausschüssen“, erklärte SPD-Chef Lars Klingbeil. Sein FDP-Kollege Lindner sagte, es sei hart verhandelt worden. Aber wenn solche Ergebnisse dabei herauskommen, würde er jeden Monat drei Tage in Klausur gehen.