MAN-Weihnachtstruck Schmucker Schlitten auf fünf Achsen

Das Schmücken des Weihnachtsbaumes ist traditionell eine stimmungsvolle Aktivität für die ganze Familie, vor allem für den Nachwuchs. So verhält es sich auch beim Lkw-Hersteller MAN. Mit Fachkunde und viel Liebe zum Detail verwandelten die Auszubildenden der Lehrwerkstatt im Herbst zwei MAN TGX 18.510 mitsamt Auflieger in MAN-Weihnachtstrucks.

Für das obligatorische Glitzern und Funkeln des goldenen Schlittens sorgt neben LED-besetztem Edelstahlzubehör eine rund 200 Meter lange LED-Lichterkette, welche die Auszubildenden mit Kabelbindern an Sattelzugmaschine und Auflieger befestigten. Auch das MAN-Logo im Kühlergrill erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Bis zu 15 Azubis arbeiteten insgesamt sechs Wochen an dem rollenden Gesamtkunstwerk. Und damit der Weihnachtstruck auch bei winterlichen Wetter- und Straßenbedingungen sicher und pünktlich an seinen verschiedenen Zielen ankommt, verfügt der TGX über den zuschaltbaren Vorderachsantrieb MAN Hydro-Drive. Damit wird er auf Knopfdruck zur Allradzugmaschine, die sich von Schnee und Eis nicht so schnell aufhalten lässt. Zumal ihm in diesem Jahr auch keine Corona-Einschränkungen mehr den Weg versperren. Erstmals fährt der MAN-Weihnachtstruck zudem mit dem neuen digitalen Spiegelersatzsystem MAN Opti-View vor.