Der Ton macht die Musik. Und es sind nun einmal eher leise Töne, die MAN bei der Renovierung des Programms anschlägt. "Beständigkeit", so weist das Werk auf die positive Seite seines verhaltenen Vorgehens, sei beim Design die Richtschnur des Handelns gewesen. Insofern blickt das Auge aber schon einmal etwas verwundert auf die neue Frontpartie, die nun in einer Hinsicht ganz andere Saiten aufzieht als alle ihre Vorgänger. Vom sozusagen frei stehenden, plakettenartigen Grill als bisher MAN-typischem und unverwechselbarem Merkmal ist nicht mehr viel zu sehen.

Neues Grill-Ensemble

Stattdessen prangt nun an der Front ein großflächiges, V-förmiges Gebilde. Das hat durchaus seinen Reiz: Die Ecken der weiterhin oben sitzenden Chromspange zum Beispiel sind in der Art eines Diamanten angeschliffen. Das große Funkeln will sich aber insgesamt so recht nicht einstellen, denn die Plakette darunter, die den Schriftzug "MAN" trägt, muss vorerst zumindest auf den bisher so vornehm schimmernden Klavierlackglanz verzichten. Ihn löst ein matter Ton ab, der dort an seine Stelle getreten ist.