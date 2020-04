Immer mehr kleinen und mittelständischen Transportunternehmen droht in der Corana-Krise die Insolvenz, weil es kaum noch Ladungen gibt. Und wenn, dann werden sie vielfach deutlich unter Preis verkauft. Darüber diskutiert heute Abend unter anderem BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt bei "FERNFAHRER live" mit unseren Moderatoren.

Im neuen Format „FERNFAHRER live - zwischen Homeoffice und Fahrerhaus“ diskutieren Jan Bergrath und Christina Petters mit Gästen und Lkw-Fahrern die tägliche Lage in der Coronakrise. Das Thema der 3. Sendung am 6. April ab 17.00 Uhr ist unter anderen der massive Frachtverfall in der Transportwirtschaft und die nach wie vor schlechte Versorgung der Fahrer.

Als Verbandssprecher des BGL ist Prof. Dirk Engelhardt auch einer der derzeit gefragtesten Branchenexperten, der nahezu täglich in einer Telefonkonferenz unter anderem mit dem Bundesverkehrsministerium in Kontakt steht, um den Problemen und Lösungsansätzen der meist mittelständischen Frachtführer und Speditionen für den schnellsten Weg aus der Krise Gehör zu verschaffen. Dazu gehören aktuell ein dramatischer Preisverfall am Frachtmarkt, eine nach wie vor unklare Situation bei der Kabotage und bislang noch immer nicht gelöste Probleme bei der Versorgung der Fahrerinnen und Fahrer.

Doch sind alle Segmente der Logistik gleich betroffen? Engelhart diskutiert darüber mit Christina Scheib, Lkw-Fahrerin und BGL-Botschafterin, dem Planzugfahrer Burkhard Taggert, dem Kühlzugfahrer Michael Zeh und dem Tankzugfahrer Michael Zetzsche. selbstfahrenden Unternehmer Michael Zetzsche.