Lkw-Neuzulassungen im Jahr 2022 VDA: Der Markt in China bricht ein

Die großen internationalen Märkte für schwere Nutzfahrzeuge (größer 6 Tonnen) entwickelten sich im Jahr 2022 uneinheitlich. Das ist das Fazit des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von einer Erholung bis zum Einbruch eines Markts ist weltweit alles dabei.

Europa und USA erholen sich – China bricht ein

Während Europa (EU, EFTA und UK), die USA und Indien die Erholung fortsetzen konnten, verzeichneten China und Brasilien im zurückliegenden Jahr teils erhebliche Rückgänge, heißt es seitens des VDA. Mit weiterhin kräftiger Nachfrage sowie einem Nachholbedarf wäre im Jahr 2022 in einigen Märkten für schwere Nutzfahrzeuge zudem ein stärkeres Wachstum zu erwarten gewesen. Doch fortdauernde Störungen in den Lieferketten und unterschiedliche gesamtwirtschaftliche Entwicklungen hätten das verhindert.

So hat sich der Absatz in den EU-Ländern entwickelt

In Europa stieg der Absatz von schweren Nutzfahrzeugen im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent auf rund 335.800 Einheiten. Von den fünf größten europäischen Einzelmärkten konnten das Vereinigte Königreich (+8 Prozent; 40.200 Einheiten), Polen (+6 Prozent; 33.200 Einheiten) und Italien (+1 Prozent; 24.700 Einheiten) positive Wachstumsraten verzeichnen. Der französische Markt stagnierte (0 Prozent; 43.600 Einheiten). Der deutsche Markt erlitt hingegen einen Dämpfer (-2 Prozent; 71.300 Einheiten), bleibt aber dennoch der größte Einzelmarkt Europas.

USA verzeichnet schwaches Wachstum

Der US-amerikanische Markt erholte sich in abgeschwächter Form. Im Gesamtjahr 2022 erzielte der dortige Nutzfahrzeugmarkt ein Plus von 3 Prozent gegenüber 2021. Das entspricht einem Absatzvolumen von 476.000 Einheiten. Dabei wurde das positive Wachstum vom Heavy-Duty-Segment (Klasse 8 / größer 15 Tonnen) getrieben, das einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr verzeichnen konnte (+15 Prozent). Dabei machte das Heavy-Duty-Segment einen Anteil von 53 Prozent an den Neuzulassungen des schweren Nutzfahrzeugmarktes der USA aus.

Absatz in China bricht komplett ein – bleibt aber wichtig

Der Absatz in China ging 2022 nochmals deutlich zurück. Bereits im Jahr 2021 war es zu einer Gegenbewegung gekommen, nachdem im Jahr 2020 ein staatliches Flottenerneuerungsprogramm sowie die landesweit eingeführte neue Abgasnorm China 6 zu einem starken positiven Wachstum beigetragen hatten. Mit durchweg zweistelligen Rückgängen gegenüber den Vorjahresmonaten schrumpfte der chinesische Nutzfahrzeugmarkt 2022 gegenüber dem Vorjahr um 51 Prozent auf 767.600 Einheiten. Das entspricht einem Rückgang um 806.400 Einheiten und damit einem Volumen, das fast so groß ist wie die Absatzvolumina der schweren Nutzfahrzeugmärkte der USA und Europas zusammengenommen. Zuletzt waren in China im Jahr 2016 weniger als eine Million schwere Nutzfahrzeuge neu zugelassen worden. Trotz der Halbierung des Marktes bleibt China der mit Abstand größte Lkw-Markt der Welt.

Prognose des VDA für den Nutzfahrzeug-Markt 2023

Nach einer deutlichen Korrektur in den beiden Vorjahren gehen wir für China für das Jahr 2023 wieder von einem Zuwachs aus (+10 Prozent). Für Europa (+4 Prozent), Indien (+15 Prozent) und die USA (+5 Prozent) erwarten wir ein weiteres Jahr positiven Wachstums. Auf dem deutschen Markt für schwere Nutzfahrzeuge erwarten wir ein Wachstum von +4 Prozent und somit einen Anstieg im europäischen Durchschnitt. Für den brasilianischen Markt prognostizieren wir für das laufende Jahr hingegen einen weiteren Rückgang (-4 Prozent).