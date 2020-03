Fängt ein Lkw an zu brennen, dann gilt es Ruhe zu bewahren und kontrolliert zu handeln. Richtig ist, das Feuer in kurzen Stößen mit dem Feuerlöscher von unten nach oben zu bekämpfen, anstatt den gesamten Inhalt des Feuerlöschers in einem Stoß in die Flammen zu entleeren. Achten Sie dabei darauf, mit der Windrichtung zu löschen. So setzen Sie sich nicht giftigen Rauchgasen aus.

Besondere Vorsicht ist bei brennenden Reifen geboten. Da sie explodieren und zu gefährlichen Geschossen werden können, ist es lebenswichtig, niemals direkt vor dem Reifen in Achsrichtung zu stehen, sondern schräg versetzt oder in Fahrtrichtung.

