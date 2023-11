Oberleitungs-Lkw in Baden-Württemberg eWayBW ohne Brennstoffzelle

Ursprünglich war der Einsatz eines Brennstoffzellen-Lkw über ein Jahr hinweg vorgesehen, teilt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg auf Anfrage von trans aktuell mit. Iveco kann dieses Fahrzeug momentan jedoch nicht liefern. „Es gibt aktuell Einschränkungen in der Lieferkette“, erklärt das Unternehmen gegenüber trans aktuell.

Serienproduktion ab zweitem Halbjahr 2024

Bei den ersten Brennstoffzellen-Lkw (S-eWay Fuel Cell) von Iveco handelt es sich um zwölf Vorserienfahrzeuge, die im Rahmen des EU-Projekts H2Haul gefördert werden. Von diesen zwölf Vorserienfahrzeugen sind sechs für Frankreich vorgesehen, vier für die Schweiz und zwei für Deutschland. Laut Iveco beginnt die Serienproduktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024. „Zusätzliche Lieferungen werden nicht vor Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen“, teilt Iveco mit.

Auch kein Biogas-Lkw

Da Iveco keinen Brennstoffzellen-Lkw liefern kann, erübrigt sich auch der Einsatz eines Biogas-Lkw auf der Teststrecke. Laut dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg hängt der Einsatz des Bio-Methan-Lkw (CNG) davon ab, ob sich Iveco mit dem Brennstoffzellen-Lkw in den Technologievergleich einbringen kann. Eine Teilnahme von Iveco nur mit einem Bio-Methan-Lkw (CNG) hält das Verkehrsministerium nicht für „zielführend“. Nach eigenen Angaben sieht das Ministerium die CNG-Technologie lediglich als eine „mögliche temporäre Option“ auf dem Transformationspfad hin zu den oben genannten Technologien an. Insoweit falle der Ausfall des Biogas-Lkw auch nicht so sehr ins Gewicht.

FDP verärgert

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Christian Jung, zeigt sich verärgert über die aktuelle Entwicklung beim „eWayBW“. „Landesverkehrsminister Winfried Hermann hat die Landtagsabgeordneten nicht über die Probleme beim eWayBW-Technologievergleich informiert. Leider mussten wir dies aus der Presse erfahren.“ Und: „Das ist ein weiterer Rückschlag für das umstrittene 28-Millionen-Euro-Projekt im Murgtal auf der Bundesstraße B462 bei Gaggenau. Die FDP und ich haben den Lkw-Oberleitungs-Versuch immer abgelehnt. Die aktuellen Probleme werde ich nun in einer parlamentarischen Anfrage thematisieren.“

Der aktuelle Stand

Laut Ministerium läuft die dreijährige Phase des Realbetriebs seit Ende September 2021. Nachdem der Realbetrieb bislang vielfach nur sehr eingeschränkt möglich war, ist seit Sommer 2023 ein stabiler Betrieb gegeben, sowohl in Bezug auf die Oberleitungsanlage als auch in Bezug auf die Oberleitungs-Lkw. Insoweit können den Angaben nach derzeit wertvolle Daten in „geeignetem Umfang“ gewonnen werden.

Der „eWayBW“

Bei „eWayBW“ handelt es sich um ein Pilotprojekt zur Erforschung von elektrisch betriebenen Oberleitungs-Hybrid-Lkw. Auf einer ausgewählten öffentlichen Teststrecke auf der B 462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach-Obertsrot (Baden-Württemberg) werden zwei Abschnitte mit Oberleitungen elektrifiziert. In einer dreijährigen Pilotphase wird der Betrieb von Hybrid-Oberleitungs-Lkw untersucht. Eine wissenschaftliche Forschung begleitet das Projekt. Die Technologie, die im Rahmen von eWayBW unter Realbedingungen getestet werden soll, ist unter der Abkürzung „eHighway“ bekannt. Da das Pilotprojekt in Baden-Württemberg jedoch nicht auf einer Autobahn (= Highway), sondern auf einer Bundesstraße stattfindet, wurde das „High“ gestrichen. Die zusätzlichen Buchstaben „BW“ stehen für Baden-Württemberg.