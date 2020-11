Der Kombinierte Verkehr (KV) sei eine wichtige Säule des Güterverkehrs. Das sagt Wolfgang Thoma, geschäftsführender Gesellschafter von Ansorge Logistik und seit 1987 KV-Kunde. Thoma betont, dass der KV wirtschaftliche und ökologische Vorteile vereine. "Das Preisdumping im Fernverkehr bringt die Infrastruktur an die Grenzen. Zu viele Lkw verstopfen die Straßen. Außerdem kann die Straße allein nicht die Klimaschutz-Zielvorgaben der EU erfüllen", erklärt er. Vor allem im alpenquerenden Verkehr gebe es keine Alternative zum KV. "Die Verlagerung von Gütern auf die Schiene ist wichtig. Die Klimaziele sind nicht von Pappe, und die Schiene kann noch mehr Güter aufnehmen als bisher", sagt er.

Dabei kommt es immer aufs Ladegut an. Ansorge Logistik etwa befördert Papier und Lebensmittel in Aufliegern und Wechselbehältern (WB) sowie Altpapier und Papierrollen in KV-fähigen Schubbodenaufliegern, weswegen nahezu alle Fahrzeuge des Unternehmens über Joloda-Schienen verfügen. Zudem setzt Thoma auf C745-WB und auf Standardauflieger – beide mit Koffer- oder Planenaufbau. Wobei im Falle des Allgäuer Unternehmens der Trend in Richtung Auflieger weist. "Der Auflieger wiegt, gemessen am Ladevolumen, weniger und ist internationaler einsetzbar", erklärt Thoma.