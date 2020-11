Erst im Frühjahr 2022 will Ford den neuen E-Transit in Europa ausliefern – doch die Premiere des ersten vollelektrischen Transporters der Marke ist schon jetzt über der Bühne. Der im 2-Tonnen-Segment angesiedelte E-Transit profitiert dabei klar vom Antrieb des Ford Mustang Mach-E – dem vollelektrischen Crossover-SUV, das Ford schon Anfang 2021 bringen will.

Auf 269 PS und ein maximales Drehmoment von 430 Nm bringt es der Elektromotor des Transporters. Wie auch bei einem klassischen Sportwagen wird die Kraft über die Hinterachse übertragen – das Triebwerk sitzt dafür oberhalb einer komplett neu konstruierten Heavy-Duty-Einzelradaufhängung, was Traktion und Handling verbessern soll. Anders als die Konkurrenz setzt Ford also nicht auf ein Frontantriebskonzept. Und auch in Sachen Reichweite soll der E-Transit die aktuellen Mitbewerber übertrumpfen: Mit seiner im Unterboden untergebrachten Lithium-Ionen-Batterie, die es auf eine Kapazität von 67 kWh bringt, sind gemäß des WLTP-Zyklus bis zu 350 Kilometer am Stück drin.