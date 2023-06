Spediteure fordern Kurskorrektur Ärger über Mauthammer

Nur den Humor nicht verlieren, heißt die Devise. „Wir bezahlen bald doppelt so viel keine Maut“, sagte der Prokurist einer Spedition am Rande einer Verbandsveranstaltung vorigen Freitag in Rust (Ortenaukreis) mit einem Augenzwinkern. Denn während seine Elektro-Lkw bis Ende 2025 von der Maut befreit bleiben, fällt für Diesel-Lkw bald an die doppelte Gebühr an.

Es ist daher eher Galgenhumor: Denn das Gros seines Fuhrparks besteht aus Diesel-Lkw, wie auch 98 Prozent des Lkw-Bestands in Deutschland: Und sie werden, sollte die nun von der Bundesregierung beschlossene neue CO2-abhängige Maut den Bundestag passieren, von Dezember an kräftig zur Kasse gebeten. Die Bundesregierung erwartet Zusatzeinnahmen von jährlich sieben bis acht Milliarden Euro.

Spediteure empfinden Mauterhöhung als Zumutung

Die beim gemeinsamen Unternehmertag des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) und seines Landesverbands, des Verbands Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL), versammelten Transport- und Logistikunternehmer empfinden das Mautpaket als Zumutung, das zur Unzeit inmitten einer Rezession kommt, auf das sie keinerlei Einfluss nehmen konnten und über dessen Inhalte sie bis zuletzt im Unklaren geblieben sind – so jedenfalls die Stimmen der Unternehmer. Entsprechend erhitzt war die Stimmung und entsprechend dominierte ein Thema die Veranstaltung.