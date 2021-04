Iveco will gemeinsam mit Plus selbstfahrende Lkw entwickeln. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MOU) ist bereits unterzeichnet.

In Kooperation mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Plus will Iveco selbstfahrende Lkw auf die Straßen bringen. Ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MOU) hierzu ist schon unterschrieben – und auch ein klarer Plan steh bereits: So soll das vollständig autonome Fahrsystem PlusDrive in den aktuellen Iveco S-Way integriert werden. Auch selbstfahrende Lkw mit LNG-Antrieb stehen demnach auf der Agenda der frischen Partner.

Mit der autonomen Fahrtechnologie von Plus will Iveco schließlich die Grundlage schaffen, "um in Europa und in anderen Regionen einen sicheren und kraftstoffsparenden selbstfahrenden Lkw in hohen Stückzahlen schnell auf den Markt zu bringen".

Iveco CTO Liccardo: Plus ist idealer Partner

Laut Marco Liccardo, Iveco Chief Technology and Digital Officer, wird die Kooperation "die Entwicklung der höchsten Automatisierungsstufe von schweren Lkw weiter beschleunigen." Iveco arbeite zwar schon gemeinsam mit Partnern an unterschiedlichsten Fahrerassistenzsystemen, aber wenn es um die Autonomiestufe 4 gehe, sei ein Ökosystem von Partnern nötig. "Plus ist dank seiner Technologie, seiner Innovationskraft und der Tatsache, dass es bereits etablierte Beziehungen zu den gleichen Komponenten-Lieferanten wie Iveco hat, der ideale Partner für diesen Prozess", so Liccardo.

Shawn Kerrigan, COO und Mitbegründer von Plus, ergänzt: "Teams beider Unternehmen arbeiten künftig bei der Entwicklung und beim Einsatz von autonomen Lkw eng zusammen, darunter wird auch ein mit LNG betriebener und selbstfahrender Lkw sein. Die globale Präsenz von Iveco in über 160 Ländern wird den Einsatz autonomer Lkw stark beschleunigen."