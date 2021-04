Mit den neuen Express und Kangoo und den überarbeiteten Trafic Combi und Trafic SpaceClass geht Renault 2021 in die Offensive. In der Zukunft soll neben dem batterieelektrischen Antrieb auch der Brennstoffzelle eine große Rolle zukommen.

Ganz oder gar nicht, so könnte man den Zukunftskurs von Renault-Nutzfahrzeug-Chef Mark Sutcliffe in einem Satz überreißen. In der Pressekonferenz zu den Neuheiten 2021 nämlich erteilt er Plug-in-Hybriden zumindest für den Moment eine Absage. Kunden, die nach einer höheren Reichweite verlangen, als das aktuell mit einer Batterie darstellbar ist, soll statt mit einem Verbrennungsmotor als Reichweitenverlängerer lieber mit einer Brennstoffzelle in dieser Funktion geholfen werden. Eine bemerkenswerte Strategie, wird Wasserstoff doch selbst von vielen Lkw-Bauern nur noch im schweren Fernverkehr forciert.

Master Hydrogen mit bis zu 600 km Reichweite

Sutcliffe aber will so einen Transporter bauen, der auch nach dem Überschreiten des Aktionsradius seiner Batterie noch emissionsfrei fährt. Der entsprechend positionierte Master Hydrogen soll noch 2021 kommen, seine Reichweite: voraussichtlich 500 bis 600 Kilometer. Die Pläne, die Renault mit dem US-Brennstoffzellenhersteller Plug Power als Partner ausgearbeitet hat, sind dazu wahrlich ambitioniert: Bis 2030 streben die Franzosen einen H2-Anteil von 30 Prozent am europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge an. Um dieses Ziel erreichen zu können, aber auch den Absatz der batterieelektrischen Modelle zu pushen, will Sutcliffe mit der Renault-Tochter Elexent Ladelösungen für Flottenbetreiber anbieten – und Interessenten mit weiteren Dienstleistungen zur Seite stehen.