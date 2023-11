Komplette Palette erneuert Iveco zeigt neues Produkt- und Serviceportfolio

Der Lkw-Hersteller Iveco hat eine Milliarde Euro in die Hand genommen, um sämtliche Produkte zu erneuern. Erstmals wird auch der neue Name des Heavy BEV verkündet.

Anders als die Wettbewerber, so mag man es zumindest anhand deren Kommunikationsstrategie vermuten, setzt Iveco nicht alles auf Elektor mit einem verstohlenen Blick in Richtung Wasserstoff. Vielmehr fahren die Italiener eigenen Angaben zu Folge eine klare Multi-Antriebs-Strategie. Über die vergangenen vier Jahre habe man sich entsprechend darauf konzentriert, die Entwicklungen im Markt vorauszusehen und kräftig investiert. Insgesamt beliefen sich die Aufwendung auf eine Milliarde Euro, die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Wichtig sei, den Kunden nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen anzubieten, die allen geschäftlichen Anforderungen gerecht werden. Dazu gehört natürlich auch die Elektromobilität mit dem Kompetenzzentrum in Ulm. Mit der Erneuerung einher geht auch die Taufe des schweren Stromers. Aus dem Heavy BEV mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern wird nun der Iveco S-eWay.

„Das Streben nach Veränderung ist ein Vollzeitjob, dem wir in den letzten vier Jahren all unsere Ressourcen gewidmet haben“, sagt Luca Sra, Präsident der Truck Business Unit der Iveco Group. „Im Jahr 2019 haben wir eine neue Reise begonnen und treiben eine tiefgreifende Entwicklung bei Iveco voran, indem wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen und unser Angebot über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs und darüber hinaus an seine Anforderungen anpassen. Wir haben hart und schnell gearbeitet und sind durch das Vertrauen unserer Kunden bescheiden geworden. Heute schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Mit der Einführung des Modelljahrs 2024 zeigen wir, dass wir kontinuierlich voranschreiten, uns für unsere Kunden engagieren und ihren Erfolg mit einem 360-Grad-Mobilitäts-Ökosystem, der Auswahl der für ihre Anforderungen am besten geeigneten Technologie in allen Segmenten und dem umfassendsten Serviceangebot unterstützen."

Antrieb: Nicht nur Elektro

Die Optimierungen, die mit diesem Rundumschlag einhergehen, umfassen demnach Bereiche wie den Antrieb mit der Einführung eines hochmodernen Motors im Schwerlastsegment und die Ergonomie mit der Einführung fahrerzentrierter und Pkw-ähnlicher Funktionalitäten bis hin zu einer verbesserten Bordtechnologie für ein sichereres Fahren.

Was den Antrieb betrifft, wolle man dem Kunden die Wahl zwischen den Technologien ermöglichen, die seinen Anforderungen am besten entspricht. So habe man einerseits Elektrovariante der schweren und leichten Baureihen entwickelt, aber gleichzeitig auch die Diesel- und Gasfahrzeuge weiter verbessert, auch was die Umweltfreundlichkeit betreffe.

Neues Logo

Auch was die Marke an sich betrifft, will sich Iveco optisch erneuern. Davon zeigt ein neues Logo. Das „moderne Schwarz“ soll die „Dynamik und Innovation der Marke zum Ausdruck“ bringen. Ein sogenannter Lichtblitz in „Energy Blue“ in der Mitte des Logos stelle die Verbindung zwischen Tradition und Zukunft dar.