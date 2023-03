Iveco und Nikola setzen auf Plus Autonome Lkw für die Autobahn

Feuerrot, mit Hörnern auf der Stirn – so wird im Allgemeinen gern der Teufel verkörpert. Ob es da tatsächlich nur Zufall ist, dass der weitgehend automatisiert fahrende Iveco S-Way mit dem Equipment des amerikanischen Tech-Unternehmens Plus perfekt auf diese Beschreibung passt? Knallrot lackiert ist der Versuchsträger, der seit Februar auf öffentlichen Straßen in Deutschland verkehrt. Versteckt dazu seine Kameras und Sensoren in "Hörnern" vorn und an der Seite seines Hochdachs – und hinter der Vorderachse an den Seitenverkleidungen.

Gruselig. Aber keine Panik: Sun-Mi "Sunny" Choi, Senior Director of Business Development bei Plus, hat eurotransport.de versichert, dass die Plus-Technologie nicht dafür gedacht sei, Fahrer zu ersetzen, sondern in Zeiten des Fahrermangels zu ergänzen. Das in Asien und den USA bereits erhältliche PlusDrive – ein teilautonomes System nach SAE-Level 2 – sei ein Produkt von Fahrern für Fahrer. Plus selbst habe eigens erfahrene Lkw-Fahrer für die Entwicklung eingestellt.