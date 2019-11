Der spanische Busbauer Irizar setzt bei seinem neuen batterieelektrischen Stadtbus auf maximale Flexibilität. So kann das Fahrzeug für den ÖPNV wahlweise in 10,12, 15 und 18 Metern Länge bestellt werden. Die im Vergleich zum Vorgänger bessere Raumausnutzung soll eine größeren Passagierkapazität zur Folge haben. Im Innenraum warten jetzt tiefere Fenster, eine Seitenbeleuchtung und Bildschirme in den Gängen auf die Passagiere. Statt konventioneller Rückspiegel kommt ein Mirror-Cam-System mit Kameras an den oberen Flanken an der Front des Busses und entsprechenden Bildschirmen im Cockpit zum Einsatz.

Auf der Seite der Antriebstechnik rüstet Irizar den neuen ie bus mit einem rekuperativen Bremssystem und einer effizienteren Batterie-Generation mit einer Kapazität von 350 kWh aus. Wegen des verringerten Energieverbrauchs des Busses sprechen die Spanier "unter normalen klimatischen Bedingungen" von einer Reichweite von rund 250 Kilometern. Dies entspreche 17 Betriebsstunden. Geladen werden können die Energiespeicher des neuen Irizar, der dank eines besseren Zugangs zu verschiedenen Stellen auch einfacher zu warten sein soll, mit Ladeleistungen von 50 bis 600 kW.