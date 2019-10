Als neuer Iveco Brand President wird Thomas Hilse ab 1. November die Verantwortung über das globale Produktmanagement, den Verkauf, das Marketing und die Entwicklung des Netzwerks für den italienischen Nutzfahrzeughersteller der CNH Industrial-Gruppe übernehmen. Er soll Iveco weiter stärken die Präsenz auf den Weltmärkten ausbauen.

Thomas Hilse hatte im Laufe seiner Karriere diverse Führungspositionen bei verschiedenen Marken in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie Südostasien inne. Zuletzt war der studierte Wirtschaftsingenieur, der auch einen MBA in International Relations vorweisen kann, als CEO der Daimler Commercial Vehicles South East Ltd. tätig.

"Wir freuen uns sehr, Thomas in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Er stößt in einer für unsere Unternehmensgeschichte sehr bedeutsamen Zeit zu uns: Gerade erst haben wir unsere neue Daily-Baureihe mit leichten Nutzfahrzeugen sowie die Iveco Way-Baureihe mit dem neuen Schwerlast-Lkw Iveco S-Way auf den Markt gebracht und bedeutende Fortschritte beim Ausbau der Digitalisierung und Servitization unseres Angebots gemacht. Thomas bringt eine herausragende Erfolgsbilanz in der Nutzfahrzeugbranche und umfangreiche Erfahrung im internationalen Management mit, was für die Entwicklung und den zukünftigen Erfolg der Marke Iveco auf der ganzen Welt sehr von Nutzen sein wird", so Gerrit Marx, President Commercial and Specialty Vehicles, CNH Industrial.