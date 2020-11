Das Wasserstoff-Unternehmen Keyou kann das Corona-Jahr 2020 mit gleich zwei Erfolgsmeldungen abschließen. So investiert die Europäische Union über das European Innovation Council (EIC) bis zu sieben Millionen Euro in das Start-up. Mit diesem Geld werden nicht nur die Keyou-Entwicklungen rund um den H2-Verbrennungsmotor gefördert, zeitgleich ist damit auch eine Beteiligung am Unternehmen verbunden.

Der Prüfstandsbetreiber KST Motorenversuch wird im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wiederum für Keyou Prüfstände für Wasserstoffmotoren und -komponenten aufbauen und betreiben. Mit dem neuen H2-Entwicklungs- und Prüfcenter in Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz wollen die Münchner H2-Experten laut eigener Angaben den steigenden Kundenanfragen von Motor- und Fahrzeugherstellern gerecht werden. Dafür werden dort künftig Keyou-Ingenieure gemeinsam mit KST-Mitarbeitern an den Start gehen.