Gutschein-Aktion So kommst du zu deinem individuellen Truckerschild

Die Verlosung der zehn Gutscheine vom Schildhersteller Gutschild.de im Wert von 30 Euro läuft vom 1. bis zum 30. September 2022. Die Gewinner können sich ihr ganz persönliches Schild gestalten, ob fürs Führerhaus oder für zu Hause – oder als originelles Geschenk für gute Freunde. Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du im Laufe des Septembers zehn Standorte in der Truck Stops App anlegen. Dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil und wirst informiert. Dabei ist es egal, zu welcher Kategorie der Standort gehört, ob ein Rastplatz, eine Rampe, ein Parkplatz, eine Waschanlage, eine Werkstatt... ihr könnt hier alles, was Fahrern unterwegs hilft, eintragen.

Keine Sorge, um neue Standorte anzulegen, braucht es nur wenige Klicks. Du kannst deine Angaben jederzeit ergänzen und gegebenenfalls auch korrigieren – und auch gleich nach dem 5-Sterne-Prinzip bewertet. Eure Meinung zählt! Wo gibt’s den besten Kaffee, sichere Parkplätze oder saubere Sanitäranlagen? Mit diesen Informationen kann sich die Community gegenseitig unterstützen. Wer will, kann über Filter die Suche verfeinern und sich gleich zum Ziel navigieren lassen. Mittlerweile sind mehr als 54.000 Standorte aller Kategorien in der App angelegt – und das alles in 13 Sprachen.

Wer die FERNFAHRER Truck Stops App noch nicht hat, kann sie hier kostenlos für Android und iOS herunterladen: http://www.truck-stops.com