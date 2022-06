Geschichte(N) aus dem lastauto omnibus-Archiv Schnurrender Büssing-Löwe mit viel Nutzlast

Das Ende des Frontlenkers mit dem Motor im Innenraum sei absehbar, schreibt Chefredakteur Richard Gebauer in der "Lastauto und Omnibus" (so die damalige Schreibweise) 3/1962. Das Abhalten von Lärm, Wärme und Geruch werde an Bedeutung gewinnen. Und damit möglicherweise auch das Konzept des Unterflurmotors, das Büssing als einziger Lkw-Hersteller seit vielen Jahren serienmäßig anbiete. "Es sei zugegeben, daß in der Achslastverteilung vielleicht nicht ganz so günstige Ergebnisse zu erzielen sind, dafür aber läßt sich ein vollwertiges und überaus geräumiges Fahrerhaus verwirklichen", hebt Gebauer den Vorteil der Unterflurbauweise besonders fürs Fahrpersonal hervor.

Büssing LU 5/10 "Burg-Löwe" getestet

Für die März-Ausgabe der "Lastauto und Omnibus" hat er den kleinsten Unterflur-Lastwagen im Programm der Braunschweiger getestet, den Büssing LU 5/10 "Burg-Löwe". Dessen Motor ist gleich hinter der Vorderachse im ersten Drittel des Mittelraums unter dem Rahmen aufgehängt. Gebauer nutzt die Gelegenheit, das Bodenfreiheits-Argument der Unterflur-Kritiker zu entkräften: "Die niedrigste Stelle befindet sich dabei noch 330 mm vom Boden, liegt also noch rund 10 cm höher als die tiefste Stelle der Hinterachse bei den meisten Lastwagen." Zudem sei bei den regulären Frontlenkern die Tendenz festzustellen, dass auch der Motor immer tiefer angeordnet werde. Büssing bietet den LU 5 als Pritschenwagen mit 3.700 und 4.300 Millimeter Radstand, als Kipperfahrgestell mit 3.400 Millimeter Radstand und als Sonderfahrgestell für geschlossene Kastenaufbauten in Verbundbauweise an. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 10,5 Tonnen, das Leergewicht je nach Ausführung zwischen 3,9 und 4,5 Tonnen – ein hoher Nutzlastfaktor also.