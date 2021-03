Mit einer Kapitalerhöhung um drei Millionen Euro und einem neuen Gesicht in der erweiterten Geschäftsführung geht Framo in das Frühjahr 2021. Für das Marketing, das Business Development, die Investor Relations und den Vertrieb ist demnach ab sofort Serhat Yilmaz verantwortlich.

"Wir sehen uns als jemand, der dem Markt voraus rennt", erklärt das neue Mitglied der Geschäftsführung. Tesla beispielsweise wolle seit Jahren seinen elektrischen Semi-Truck vorstellen, habe das aber bis heute nicht geschafft. "Was Tesla nicht kann, dazu sind wir in Kleinserien längst in der Lage", so Yilmaz. Eine zentrale Rolle komme dabei der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Framo zu, in der bis dato schon zahlreiche E-Lkw von 7,5 bis 44 Tonnen entstanden sind. Betreiber dieser Fahrzeuge sind unter anderem Aldi, DB Schenker und viele Kommunen. Anfragen für die elektrischen Abfallsammel-Lkw von Framo kommen laut der Angaben des Herstellers mittlerweile bis aus Asien und Südamerika.

Fokus auf Kleinserien und die Umrüstung

Framo will laut eigener Angaben auch in Zukunft ausgereifte, individuell angepasste E-Lkw-Kleinserien realisieren. Ein Einstieg in den Massenmarkt, auf dem sich die großen Konzerne drängen, sei nicht das Ziel. In der Umrüstung von Bestands-Lkw auf elektrische oder Wasserstoff-Antriebe sieht Yilmaz dagegen großes Potenzial. "Dass es diese Möglichkeit gibt, ist noch zu wenig bekannt. Genauso, dass wir bei Framo das auch schnell in die Tat umsetzen können", so der neue Geschäftsführer.

Das frische Kapital soll demnach dabei helfen, weitere vielversprechende Innovationen zur Marktreife zu bringen. Mit einem neuen Vertriebskonzept will Framo dann seinen Teil zur CO2-freien Verkehrswende beitragen.