Fahrer vor Gericht in zäher Verhandlung Schaden trotz Rückfahrkamera

Verdammt, um 12.00 Uhr sollte die Verhandlung mit Pitt* stattfinden. Mittlerweile ist es 13.30 Uhr. Die Atmosphäre im Gericht ist unangenehm und erdrückend. Mir macht das nicht so viel aus, aber für Pitt ist das Ganze ziemlich angsterregend. Seine Nerven sind mittlerweile angespannt wie ein Flitzebogen. Ich frage ihn, ob er Lust hat, sich mit mir in den Zuschauerraum zu setzen. Das möchte er keinesfalls.

Unerfahrene Richterin

Ich stecke meine Nase für fünf Minuten in den Gerichtssaal und muss einfach nur mit dem Kopf schütteln über das, was sich da drin abspielt. Mit Engelszungen wird darum gekämpft, ein Fahrverbot abzuwehren. Die Richterin ist jung und unerfahren und probiert das durch Zähigkeit und Kompromisslosigkeit zu kompensieren. Nach ein paar Minuten reicht es mir, außerdem will ich Pitt nicht so lange allein auf dem Gerichtsflur stehen lassen. Kurz nach 14.00 Uhr, öffnet sich die Tür und der sichtlich verärgerte Betroffene verlässt kopfschüttelnd den Gerichtssaal. Wir betreten sofort den Saal und wollen uns gerade setzen, da winkt die Richterin ab. Sie möchte nach dieser Verhandlung erst einmal durchatmen, und außerdem wisse man bei mir ja nie, was kommt. Das könne ja immer lange dauern. Leicht zynisch weist sie darauf hin, dass das Gericht um 17.00 Uhr abgeschlossen werde. Bis dahin müssten wir fertig sein. Dieser Ton passt zu der Stimmung, die das ganze Gericht vermittelt. Wir stehen wieder auf dem Flur. Pitt meint, wenn er das vorher gewusst hätte, dann hätte er liebend gern auf das Verfahren verzichtet. Ich mache ihm klar, dass er schon vier Punkte hat, und dass ein fünfter nicht dazukommen sollte. Außerdem sind wir bestens vorbereitet und haben mit Sicherheit ganz reell eine Chance, diesen fünften beruflichen Sargnagel zu vermeiden. Es gelingt mir, Pitt ein wenig runterzuholen. Wir gehen noch einmal alles in Ruhe durch.