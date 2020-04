In den Tagen der Corona-Krise ist auch der breiten Bevölkerung bewusst geworden, wie systemrelevant Berufskraftfahrer (BKF) tatsächlich sind und welche Schlüsselrolle sie einnehmen, wenn es um die sichere Versorgung der Einwohner geht. Vielfach war in den Medien von den „Helden der Straße“ zu lesen.

Versorgung mangelhaft

Leider wird dieses Engagement der BKF nicht überall gewürdigt. Vor allem im Bereich der Unterwegsversorgung gab und gibt es trotz des Engagements selbst höchster Stellen wie des Bundesverkehrsministers noch Defizite. Vor allem bei den sanitären Einrichtungen (Duschen und Toiletten) sowie der Verpflegung sind die Fahrer auf sich gestellt oder finden teils unhaltbare Zustände vor.

Während sich Tank & Rast sowie der Autohofverband VEDA engagieren an Raststätten und Autohöfen ein entsprechendes Angebot bereitzustellen, hapert es oft bei den Be- und Entladestellen. Fahrern wird die Nutzung von Toiletten oder Duschen verweigert, Möglichkeiten der Desinfektion gibt es kaum und der Kontakt wird auf ein unmenschliches Maß reduziert.

Fahrermagazine im Schulterschluss

Damit sich an dieser Situation schnellstmöglich etwas ändern kann, werden Zahlen, Daten, Fakten benötigt - dafür haben sich jetzt drei Partner zusammengefunden: Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) sowie die Fachverlage ETM Verlag (mit den Magazinen FERNFAHRER, trans aktuell und lastauto omnibus) sowie Springer Fachmedien München (mit den Magazinen TRUCKER und Verkehrsrundschau). „Auch wenn wir normalerweise Wettbewerber auf dem Markt sind, so ist es unter den gegebenen Umständen wichtig, den Schulterschluss zu suchen und den BGL bei seinem Ansinnen zu unterstützen“, so die beiden Chefredakteure Markus Bauer und Gerhard Grünig.

Aufruf: Bitte melden

Aktuell ergeht deshalb an die Fahrer der Aufruf, Autohöfe, Raststätten sowie Ladestellen zu melden, bei denen die angesprochenen Themen nicht gut ablaufen. Natürlich können auch Orte genannt werden, die sich sehr gut um das Wohl der Fahrer kümmern. Wir bitten um die exakte Benennung des Autohofes/der Raststätte/Be- oder Entladestelle mit kurzer Beschreibung der Probleme oder aber der besonders lobenswerten Punkte – idealerweise mit Bild. Rückmeldungen (möglichst bis 16.4., 18:00 Uhr, aber auch noch gerne danach) per Mail an: socialmedia@bgl-ev.de beziehungsweise über den BGL-Messenger via Facebook.

Vielen Dank!