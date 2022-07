European Truck Racing Championship 2022 – Nürburgring Mega-Emotionen in Rennen 2

So hat man den Rekordmeister Jochen Hahn selten gesehen. Beim sonst so coolen lockeren Schwaben bricht der ganze Vaterstolz durch, als er Sohnemann Lukas nach dem Rennen mit Tränen in den Augen in die Arme schließt. Schon bei der Fahrt ins Infield hatte Jochen einen ganz ganz kleinen Burnout aufs Parkett gelegt vor lauter Jubel, dass sein Sprössling direkt an seinem ersten Rennwochenende in dieser Saison einen starken Sieg eingefahren hat.

Für Jochen selbst lief es nicht ganz so grandios. Immerhin auf Platz fünf kann sich der Iveco-Pilot einreihen. Auf dem Treppchen folgen auf Lukas Antonio Albacete und Steffi Halm. Erst auf Rang vier kommt Titelverteidiger Norbert Kiss ins Ziel.

Adam Lacko, Téo Calvet, Sascha Lenz, José Rodrigues und André Kursim machen die Top Ten komplett.